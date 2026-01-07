Ahora

Conocido comentarista político

Muere Michael Reagan, hijo del expresidente de EEUU Ronald Reagan, a los 80 años

Los detalles Michael Reagan era un comentarista político conservador, conocido por su programa de radio 'The Michael Reagan Show' y por su colaboración en el canal NewsMax.

Michael Reagan, el hijo mayor del expresidente estadounidense Ronald Reagan, en una imagen de archivo del 1 de septiembre de 2004Michael Reagan, el hijo mayor del expresidente estadounidense Ronald Reagan, en una imagen de archivo del 1 de septiembre de 2004Agencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Michael Reagan, uno de los cinco hijos del expresidente estadounidense Ronald Reagan (1981-1989), ha fallecido a los 80 años, indicó su familia en un comunicado.

Su fallecimiento tuvo lugar el domingo en Los Ángeles rodeado de los suyos, según esa nota que apuntó que sus allegados lloran "la pérdida de un hombre que significó tanto para todos los que lo conocieron y lo amaron".

Michael Reagan era un comentarista político conservador, conocido por su programa de radio 'The Michael Reagan Show' y por su colaboración en el canal NewsMax. Ronald Reagan y su primera mujer, Jane Wyman, lo adoptaron pocas horas después de su nacimiento, según recuerda la cadena CNN.

El expresidente, que murió en 2004, tuvo otros cuatro hijos: Ron Reagan, Patti Davis, Maureen Reagan (fallecida en 2001) y Christine Reagan, que falleció en 1947 poco después de nacer.

Reagan tuvo una carrera como actor en Hollywood hasta mediados de la década de los sesenta y llegó al poder a los 69 años. Está considerado una figura clave en el conservadurismo estadounidense, en particular por su impulso al fin de la Guerra Fría.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Marco Rubio confirma que Trump estaría dispuesto a comprar Groenlandia
  2. Trump afirma que Venezuela entregará a EEUU hasta 50 millones de barriles de petróleo: "El dinero de la venta será controlado por mí"
  3. El juez del Supremo rechaza la comparecencia de Ábalos en el Senado solicitada por el PP para el 8 de enero
  4. El juez manda al banquillo a Errejón por los presuntos abusos sexuales a Elisa Mouliaá y le impone una fianza de 30.000 euros
  5. El frío extremo se prolonga 24 horas más en España con mínimas de hasta 20 grados bajo cero
  6. Marc Márquez descarta colgar el casco pronto y revela cómo le han "marcado" las lesiones: "Me voy a retirar antes por el cuerpo que mentalmente"