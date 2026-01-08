Ultraconservador, supremacista y abiertamente xenófobo: así es Stephen Miller, el ideólogo del plan imperialista de Trump

Los detalles El jefe adjunto del Gabinete de la Casa Blanca, es uno de los personajes más influyentes en el Gobierno de EEUU, si no el que más, y el autor intelectual de la 'doctrina Donroe'.

Donald Trump ha recuperado la 'doctrina Monroe', o mejor dicho y como él la ha bautizado, la 'doctrina Donroe'. El presidente estadounidense quiere que su país incremente su influencia en toda América, y tanto la invasión de Venezuela como las reiteradas amenazas a Groenlandia son buena prueba de ello.

Tras este resurgimiento del imperialismo estadounidense que marca la agenda de Trump estaría Stephen Miller. Todos los analistas coinciden en que este asesor, que ocupa el puesto de jefe adjunto del Gabinete de la Casa Blanca, es uno de los personajes más influyentes en el Gobierno de EEUU, si no el que más.

Cuenta con la confianza plena de Trump, que ha impulsado su ascenso meteórico, y ha sido el ideólogo de algunas de sus medidas más agresivas, como la estrategia de deportaciones masivas de migrantes o la creación de centros de detención para menores migrantes. De hecho, llegó a afirmar que "las calles de ciudades demócratas son más violentas, más que Bagdad. Más peligrosas que Ciudad de México". Además, sostiene que hay miles de "estadounidenses violados, torturados y asesinados por los ilegales que Biden trajo al país".

Hace gala de un eslogan abiertamente xenófobo: "Estados unidos es para los estadounidenses, solo para los estadounidenses". Pero no se queda ahí, también es partidario de la 'doctrina Monroe', la cual ha superado con creces impulsado la bautizada por Trump como 'doctrina Donroe', que pregona que todo el continente americano debe estar controlado por Estados Unidos.

El pasado 3 de enero, durante la captura de Nicolás Maduro, siguió la operación en la sala especial habilitada en Mar-a-Lago, junto al secretario Marco Rubio y el propio Donald Trump. Ahora, será uno de los elegidos por el presidente para supervisar la transición en Venezuela y, sobre todo, vigilar que Caracas cumpla todas y cada una de las imposiciones de la Casa Blanca.

Tras el éxito de esa operación militar y el encarcelamiento del presidente venezolano, no tardó en publicar en sus redes sociales una foto del mapa de Groenlandia con la bandera estadounidense. No cabe duda de que, tras indicarlo Stephen Mill ese será el próximo gran objetivo imperialista de Donald Trump.

