Trump anuncia que prohibirá a las grandes empresas comprar viviendas unifamiliares en EEUU porque "son para las personas, no para las corporaciones""

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que prohibirá a las grandes empresas comprar viviendas unifamiliares para abordar la crisis de la vivienda en el país. Trump destacó que el sueño americano de ser propietario de una casa está cada vez más fuera del alcance de muchos estadounidenses, especialmente jóvenes. Aunque no ha dado detalles, planea convertir la iniciativa en ley con el apoyo del Congreso. Esta postura, tradicionalmente defendida por la izquierda, ha impactado negativamente en la cotización de empresas como Blackstone y BlackRock. Trump culpa al expresidente Joe Biden y al Partido Demócrata de la crisis de inflación.

"Durante mucho tiempo, comprar y ser propietario de una casa se consideró la máxima expresión del sueño americano. Era la recompensa por el trabajo duro y por hacer lo correcto, pero ahora [...] ese sueño americano está cada vez más fuera del alcance de demasiadas personas, especialmente de los jóvenes estadounidenses", ha afirmado en un 'post' en su red social 'Truth Social'.

Trump ya comunicó el mes pasado que tenía previsto dar a conocer "algunos de los planes de reforma de la vivienda más agresivos de la historia de Estados Unidos". En este sentido, aunque no ha dado detalles sobre la medida, ha apuntado a que pedirá al Congreso convertir la iniciativa en ley.

De esta forma, Trump asume una postura que, hasta ahora, solo había sido defendida por la izquierda como piedra angular en la lucha contra la especulación inmobiliaria. "Todos aquellos que hasta ahora decían 'Trump es uno de los nuestros' y al mismo tiempo decían que no vamos a poner limite en la especulación, ¿qué van a hacer al ver que aquel al que tanto defienden se da cuenta de que este tipo de políticas son necesarias?, pregunta Jaime Palomera, investigador del IDRA.

El proyecto ha afectado a la cotización de empresas con inversiones en el mercado de la vivienda, como Blackstone o BlackRock. De hecho, su cotización sobre las 20.45 hora peninsular española se deja un 4,36% y un 2,68%, respectivamente.

