Trump no se pone fecha de salida de Venezuela y fantasea con tutelarles durante años: "Solo el tiempo lo dirá"

¿Qué ha dicho? El presidente de Estados Unidos habla de "reconstruir" el país de una manera "muy rentable" para sus intereses: "Usaremos petróleo y lo recibiremos. Bajaremos los precios del petróleo y le daremos dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente".

El plan de Donald Trump para Venezuela parece prolongarse en el tiempo, con Estados Unidos asumiendo un papel crucial en la reconstrucción del país. En una entrevista con 'The New York Times', Trump expresó su intención de reconstruir Venezuela para hacerla "muy rentable", enfocándose en el petróleo como eje central. Estados Unidos planea controlar la venta de petróleo venezolano, destinando los ingresos a la reconstrucción económica del país. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que el objetivo es evitar el caos en Venezuela y garantizar un acceso justo al mercado para empresas estadounidenses y occidentales. Mientras tanto, el precio de los carburantes sigue disminuyendo, alcanzando mínimos históricos recientes en España.

El plan de Donald Trump en Venezuela no parece ser flor de un día. El presidente de Estados Unidos ha abierto la puerta a que el país esté bajo el control del país durante años, algo que "solo el tiempo dirá". Lo hace en una entrevista en 'The New York Times' en la que aprovecha para reconocer que el actual gobierno venezolano, liderado por Delcy Rodríguez, les está "dando todo lo que consideran necesario".

Trump vislumbra un presente a corto plazo en el que "reconstruirán" Venezuela para hacerla "muy rentable", términos que ya utilizó para referirse, por ejemplo, a la reconstrucción de la Franja de Gaza. Esa fase irá liderada por el petróleo, factor que ha marcado toda la intervención estadounidense en Venezuela, como ha dejado claro Trump por activa y por pasiva.

"Vamos a usar petróleo y vamos a recibirlo. Estamos bajando los precios del petróleo y vamos a dar dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente", ha anunciado el mandatario. Las declaraciones de Trump llegan horas después de que funcionarios de la administración anunciaran que Estados Unidos planea asumir efectivamente el control de la venta de petróleo venezolano indefinidamente, como parte de un plan de tres fases que el secretario de Estado, Marco Rubio, describió a los miembros del Congreso.

El primero en referirse a esta posibilidad fue el secretario de Energía, Chris Wright, que explicó que utilizarían ese petróleo y sus ingresos para reconstruir la economía del país. En este contexto, Trump apuntó a un plan para hacerse con "entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado", en medio de su iniciativa para cambiar las alianzas en el sector energético mundial.

Trump reconoce que recomponer la industria petrolera venezolana "llevará tiempo", ya que Estados Unidos tendrá que realizar inversiones en repuestos, equipos y servicios para lograr su objetivo de estabilizar e impulsar la producción de crudo de Venezuela.

El petróleo, clave en las fases de EEUU para Venezuela

El petróleo es la pieza fundamental en esa "reconstrucción" y "estabilización" de Venezuela a la que aspira Estados Unidos. El secretario de Estado de la Administración Trump, Marco Rubio, trasladó este miércoles que no quieren que el país "caiga en el caos". "Tomaremos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. Lo venderemos en el mercado a precios de mercado, no con los descuentos que recibía Venezuela", anunció.

El dinero que obtengan, dicen, irá destinado a "beneficiar al pueblo venezolano, no a la corrupción ni al régimen". Después llegarán las fases de recuperación y transición, en las que se garantizará que "las empresas estadounidenses, occidentales y otras tengan acceso al mercado venezolano de una manera justa".

El expolio al petróleo venezolano de EEUU ya está en marcha: dos buques abordados en horas y el inicio de las negociaciones con la petrolera estatal de Venezuela

Finalmente llegará el momento en el que el pueblo venezolano "transforme su país", un proceso en el que las fases se solaparán unas con otras. En este caso, al contrario que las palabras que Trump ha trasladado, fuentes de la Casa Blanca hablaban de un calendario que habla de "semanas y no de meses".

Baja el precio de los carburantes

Mientras tanto, el precio de los carburantes ha seguido bajando levemente como ya lo ha hecho durante los últimos días, encadenando seis semanas a la baja. Con ello, la gasolina renueva su mínimo desde septiembre de 2021 y el diésel se sitúa en su nivel más bajo desde junio de 2024.

Así lo reflejan los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea, que muestran que con respecto a hace un año la gasolina cuesta un 6,4% menos mientras que el diésel es un 4,8% más barato. En concreto, el precio medio de la gasolina esta semana en España es de 1,438 euros por litro, lo que supone un descenso del 0,14% con respecto a los 1,44 euros de la semana pasada.

