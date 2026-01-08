Ahora

Un trastorno de personalidad

El diagnóstico de un psicólogo a Trump: un narcisismo maligno que recuerda a los peores dictadores del siglo XX

Los detalles El psicólogo y exprofesor de la Universidad John Hopkins John Gartner ha asegurado que "cuando comparo a Trump con Hitler... es que están cortados por el mismo patrón y tienen el mismo trastorno de personalidad". Un "trastorno raro y grave llamado narcisismo maligno".

Un psicólogo diagnostica a Trump un narcisismo maligno: el comportamiento que recuerda a los peores dictadores del siglo XX
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Las delirantes imitaciones de Donald Trump al presidente francés Emmanuel Macron y su forma de definirse a él mismo como "el rey" están diagnosticados como un "trastorno de personalidad raro y grave llamado narcisismo maligno".

El psicólogo y exprofesor de la Universidad John Hopkins, John Gartner es quien lo analiza, y quien dice que este comportamiento es propio de los dictadores más sangrientos del siglo XX. "Cuando comparo a Trump con Hitler... es que están cortados por el mismo patrón y tienen el mismo trastorno de personalidad", apunta el psicólogo.

Este narcisismo maligno, el más peligroso, es lo que le lleva a Trump a pensar que está por encima de todo y de todos. Así lo ha hecho saber en numerosas ocasiones, como cuando dice "me están besando el culo", o le espeta "cállate, cerdita" a una periodista que realizaba su trabajo.

"Es cuando un narcisista maligno toma el control de su sociedad y establece un nuevo conjunto de normas. Establece una nueva realidad a través de la propaganda y básicamente lleva a todo el país a su psicosis", explica el psicólogo.

Además, el doctor Gartner asegura que esos lapsus en los que Trump confunde Azerbaiyán y Albania con Armenia no son casuales. "Primero confunde sus nombres. Luego confunde a los propios países. Es una manifestación de patología y deterioro cognitivo", señala.

De esta manera, asegura que su entorno es consciente pero prefieren dejarle hacer porque cualquier intento de frenarle saben que les puede salir caro Y que se puede volver en su contra.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Última hora en Venezuela, en directo | Trump advierte de que la intervención de EEUU en Venezuela podría durar años
  2. Sánchez condena las ansias imperialistas de Trump y advierte del "peligroso precedente" que se crea: "Es una derrota para las democracias"
  3. Junqueras anuncia un acuerdo con el Gobierno sobre el modelo de financiación: "Algo parecido pasará para el conjunto de las CCAA"
  4. Aldama apunta a Ábalos y a Koldo: reconoce los delitos de organización criminal, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada
  5. El Gobierno llega a un acuerdo con la iglesia española para la reparación económica de las víctimas de pederastia
  6. La DGT dará un "plazo razonable" antes de empezar a multar por no llevar la baliza V16