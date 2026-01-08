El diagnóstico de un psicólogo a Trump: un narcisismo maligno que recuerda a los peores dictadores del siglo XX

Los detalles El psicólogo y exprofesor de la Universidad John Hopkins John Gartner ha asegurado que "cuando comparo a Trump con Hitler... es que están cortados por el mismo patrón y tienen el mismo trastorno de personalidad". Un "trastorno raro y grave llamado narcisismo maligno".

Las delirantes imitaciones de Donald Trump al presidente francés Emmanuel Macron y su forma de definirse a él mismo como "el rey" están diagnosticados como un "trastorno de personalidad raro y grave llamado narcisismo maligno".

El psicólogo y exprofesor de la Universidad John Hopkins, John Gartner es quien lo analiza, y quien dice que este comportamiento es propio de los dictadores más sangrientos del siglo XX. "Cuando comparo a Trump con Hitler... es que están cortados por el mismo patrón y tienen el mismo trastorno de personalidad", apunta el psicólogo.

Este narcisismo maligno, el más peligroso, es lo que le lleva a Trump a pensar que está por encima de todo y de todos. Así lo ha hecho saber en numerosas ocasiones, como cuando dice "me están besando el culo", o le espeta "cállate, cerdita" a una periodista que realizaba su trabajo.

"Es cuando un narcisista maligno toma el control de su sociedad y establece un nuevo conjunto de normas. Establece una nueva realidad a través de la propaganda y básicamente lleva a todo el país a su psicosis", explica el psicólogo.

Además, el doctor Gartner asegura que esos lapsus en los que Trump confunde Azerbaiyán y Albania con Armenia no son casuales. "Primero confunde sus nombres. Luego confunde a los propios países. Es una manifestación de patología y deterioro cognitivo", señala.

De esta manera, asegura que su entorno es consciente pero prefieren dejarle hacer porque cualquier intento de frenarle saben que les puede salir caro Y que se puede volver en su contra.

