La moda tránsbofa de la ultraderecha: ataca a Brigitte Macron o Begoña Gómez asegurando que son hombres

Los detalles La extrema derecha usa este discurso falso y contra las personas trans para intentar desacreditar a mujeres como Michelle Obama, Jacinta Arden o como la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.

Los bulos contra mujeres de líderes internacionales, impulsados principalmente por la extrema derecha, no cesan. Un ejemplo recurrente es el bulo que afirma que Brigitte Macron, esposa del presidente francés, es un hombre. Esta táctica se ha utilizado también contra Michelle Obama y Jacinda Ardern, ex primera ministra de Nueva Zelanda. En España, Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, ha sido blanco de acusaciones similares. Estas campañas buscan denigrar a mujeres poderosas sugiriendo que son trans, alimentando la transfobia. A pesar de ser falsos, estos rumores persisten y reflejan un discurso de odio promovido por sectores ultras.

Los bulos contra las mujeres de los presidentes, primeros mandatarios y líderes internacionales no cesan. Sobre todo, cuando estas noticias falsas se gestan en el núcleo de la extrema derecha. Por ejemplo, se ha vuelto a resucitar el bulo que señala a Brigitte Macron como un hombre y no como una mujer. Este bulo es ya todo un clásico, pero hay otros que dicen lo mismo sobre otras mujeres de poder.

La extrema derecha usa este discurso, este bulo, para atacar a Michelle Obama o a Jacinta Arden, la ex primera ministra de Nueva Zelanda. Y las cosas no cambian si miramos dentro de nuestras fronteras. Porque en España también se ha asegurado que la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, tampoco es una mujer.

Antes esto, nos preguntamos: ¿quién crea los bulos? En estos casos: de la ultraderecha internacional. Porque las acusaciones hacia la mujer de Emmanuel Macron, Brigitte Macron, que mantienen que es una mujer trans, llevan años circulando por las redes ultras. Tratan de acusar a varias mujeres relevantes de ser trans, como si fuera algo que las puede denigrar.

También sonada fue la campaña contra Michelle Obama, la que fuera primera dama de EEUU. "Hemos aprendido que Obama es un queer casado con un hombre que se viste como una mujer", asegura el padre de Elon Musk. "¿Michelle Obama es un hombre?", pregunta el entrevistador, a lo que responde: "Claro, ¿no lo sabías? Pues ya lo sabes".

El progenitor de Musk no dejaba lugar a duda. "Michelle Obama es un hombre, Obviamente". Y, desde ahí, el bulo fue escalando hasta el punto de que algunos usuarios de redes sociales llegaron a difundir imágenes manipuladas para tratar de corroborarlo. Cambiaban los rasgos de Michelle para hacerlos masculinos.

La foto, la original, la tuvo que subir el propio Obama a sus redes sociales. Y, aun así, fueron muchos los que prefirieron seguir creyendo en esta conspiración.

Esta moda ultra en España

Una tendencia de la extrema derecha de la que España no ha sido ajena. En nuestro país hemos visto en redes sociales muchos mensajes en los que se señala a Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, de ser trans.

Aunque no es exclusivo de las parejas, porque en Nueva Zelanda, la ex primera ministra tuvo que aguantar lo mismo. Hablamos de Jacinda Ardern. La pregunta sobre si es una mujer trans fue parte de la campaña de acoso que provocó su dimisión. "No me presentaré a la reelección y mi turno como primera ministra terminará", anunció.

Es curioso que, a pesar de ser acusaciones falsas, se les otorgue relevancia. ¿Dónde estaría el problema si fueran mujeres transexuales? Pero alimenta una transfobia generalizada entre la ultraderecha y su discurso de odio.