Israel ya ha matado a casi 65.000 palestinos en menos de dos años de ofensiva

El contexto La autoridades gazatíes han cifrado este lunes en 64.900 los fallecidos por ataques israelíes desde la ofensiva desatada el 7 de octubre de 2023. Además, ha subrayado que 12.354 personas han muerto desde que el Ejército israelí rompió el alto el fuego.

En Gaza, los bombardeos indiscriminados continúan, centrados ahora en destruir edificios residenciales altos donde viven civiles. Netanyahu busca expulsar a la población civil, arrasando lo que queda para que los sobrevivientes no tengan hogares a los que regresar. La situación es devastadora, con 10 edificios atacados en cuatro días y los gazatíes sin saber dónde refugiarse. Los hospitales están colapsados, con un creciente número de heridos y escasez de suministros. Israel se prepara para una nueva ofensiva terrestre con el despliegue de tanques y vehículos blindados en la frontera norte. Desde el inicio de la ofensiva, las autoridades gazatíes reportan 64.900 fallecidos.

En Gaza todo sigue igual con bombardeos indiscriminados. Netanyahu centra ahora su ofensiva en destruir los edificios más altos, residenciales, donde viven civiles. Apenas tienen 10 minutos para coger lo que puedan antes de salir huyendo.

Está siendo un bombardeo brutal. Netanyahu sigue poniendo el foco en la población civil con un solo objetivo: echarles de Gaza. La última fase es arrasar completamente todo lo que queda para los que sobrevivan no tengan hogares a los que volver.

Después de ver cómo su casa explota por los aires, los gazatíes no saben dónde ir. En los últimos cuatro días, 10 edificios donde se refugiaban los desplazados han sido atacados.

No hay sitios seguros. Solo se escuchan llantos y gritos de gente que lo han perdido todo. Los hospitales siguen colapsados, cada vez hay más heridos, y menos existencias. El Ministerio de Salud de Gaza afirma que los palestinos se encuentran en el triángulo del terror: hambre, bombardeos y privación de tratamiento.

Y mientras tanto, Israel se prepara para una nueva ofensiva terrestre: "Tanques de Gedeón 2". Cientos de vehículos blindados, tanques y excavadoras ya se preparan en la frontera norte de Gaza para esta maniobra. Paso a paso hasta la expulsión final de todos los gazatíes.

