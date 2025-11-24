Ahora

Tras una discusión de tráfico

"¡Está muerto!": una cámara policial capta la desgarradora reacción de un padre al ver la muerte de su hijo en un tiroteo en Las Vegas

El contexto El menor murió tras recibir un disparo en la cabeza en una discusión de tráfico en la que uno de los conductores respondió abriendo fuego contra el otro vehículo.

Un accidente de trabajo fue el detonante de un tiroteo que el pasado 14 de noviembre acabó con la vida de Brandon Domínguez Chavarría, un niño de 11 años que se dirigía a la escuela junto a su padrastro, Valente Ayala. Según ha informado la Oficina del Médico Forense del Condado de Clark, en Nevada (EEUU), el menor murió tras recibir un disparo en la cabeza que habría sido efectuado por Tyler Matthew Johns, de 22 años, durante una discusión que escaló rápidamente.

La situación comenzó cuando ambos conductores intentaron adelantarse mutuamente, lo que derivó en gestos y reproches entre ambos. A raíz de eso, Johns sacó una pistola y disparó hacia el vehículo de Ayala, impactando al niño, que viajaba en el asiento trasero.

Tras el tiro, el padrastro del menor embistió el vehículo del atacante, quedando ambos coches parados en medio de la carretera. Un testigo de la escena alertó rápidamente a la policía, que detuvo a Johns en el lugar de los hechos.

Las imágenes inmediatamente posteriores al tiroteo quedaron registradas en la cámara corporal de uno de los agentes. "¡Mi hijo está muerto!", exclamó devastado Valente Ayala, padrastro del menor, al percatarse de las consecuencias fatales del disparo del otro conductor.

Por su parte, Johns reconoció de inmediato su responsabilidad, aunque aseguró que pensaba que el conductor del otro vehículo viajaba solo. "Es cien por cien mi culpa. Yo le disparé. Ni siquiera sabía que había un niño en el auto", afirmó en presencia de los agentes.

En consecuencia, Johns fue arrestado en el acto y se encuentra acusado de asesinato con agravante de arma mortal y posesión de armas. No obstante, el fiscal ha explicado que consideró imputar al padrastro del menor por negligencia al ponerle en peligro por su actitud en la carretera, aunque descartó esta vía tras revisar todas las pruebas.

