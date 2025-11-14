¿España debería recuperar la mili obligatoria? Esto es lo que piensan los jóvenes

El contexto laSexta ha salido a preguntar por esto a los jóvenes españoles después de que Alemania se haya sumado al 'cheque mili' de Bélgica implementando un servicio militar voluntario.

Hace décadas, los jóvenes españoles de 18 años debían cumplir con el servicio militar obligatorio, una realidad que ahora es historia. Sin embargo, laSexta ha consultado a jóvenes españoles sobre su disposición a regresar a la mili en caso de necesidad, como ocurre en Bélgica y Alemania. Las opiniones son diversas: algunos se sienten "en shock" ante la idea, considerándola "absurda" y "retrógrada", mientras que otros valoran la experiencia por los valores y la educación que podría aportar. Quienes defienden el servicio militar obligatorio creen que podría fortalecer a las generaciones actuales, aunque otros lo ven como un "secuestro legal".

Hace décadas, jóvenes de 18 años estaban obligados a empuñar armas y convertirse en militares durante un año. Eso ya es historia pero, ¿qué pasaría si en España, como en Bélgica y Alemania, se necesitasen más militares?

laSexta ha preguntado a jóvenes españoles para saber si estarían dispuestos a ir a la mili. "Me dejaría en shock", señala una mujer. Otra, reconoce que le daría "algo" si le obligasen a hacerlo. Por otro lado, hay quienes aseguran que, aunque les asustase, estarían dispuestos a hacer.

También hay quienes lo ven como algo obsoleto. "Me parece absurdo. Es retrógrado. Me parecería volver atrás en el tiempo y, si ocurre, me escapo a otro país", confiesa un joven. Una opinión que comparte con otras personas que han sido preguntadas por esto y que aseguran que lo ven totalmente "inútil".

Sin embargo, hay quienes lo consideran necesario. "Sería útil la experiencia en cuanto a valores y educación", señala un joven.

Precisamente esto, valores, es lo que alegan la mayoría de los que defienden el servicio militar obligatorio. "Siento que la generación que vivimos es como muy de cristal y creo que un año de escarmiento les vendría muy bien a todos", destacan. "Si la ponen obligatoria mejor, a más de uno o más de una creo que les haría falta", añade otra de las personas preguntadas.

Todo bajo el marco de una experiencia que, los que ya la hicieron, la explican así. "Fue un año de secuestro legal", destaca uno de ellos, mientras que otro señala que le enseñó a independizarse.

Experiencias obligatorias y valores adquiridos por imposición.

