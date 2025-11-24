La nieta de John F. Kennedy, de 35 años, anuncia que tiene cáncer: "Una batalla con mi sangre"

Tatiana Schlossberg, hija de Caroline Kennedy y Edwin Schlossberg, ha revelado en un artículo publicado en la revista 'New Yorker' que fue diagnosticada en mayo de 2024 de leucemia mieloide aguda con una mutación rara.

"Cuando me diagnosticaron leucemia, mi primer pensamiento fue que esto no podía estar pasándome a mí, ni a mi familia": así arranca 'Una batalla con mi sangre', un artículo escrito del puño y letra de la nieta del expresidente de Estados Unidos John F. Kennedy, hija de su hija Caroline y el diseñador Edwin Schlossberg. En el texto, publicado en la revista New Yorker, Tatiana Schlossberg explica cómo "cuando te estás muriendo" empiezas a "recordarlo todo": "Las imágenes llegan en destellos —personas, lugares y conversaciones dispersas— y se niegan a detenerse".

Una imagen en la que se ve a una cambiada Tatiana Schlossberg, con el pelo corto y algo más delgada de lo que ya era, acompaña el texto. La nieta de Kennedy tiene leucemia mieloide aguda, con una mutación rara llamada Inversión 3: Tatiana Schlossberg se está muriendo. El diagnóstico llegó el 25 de mayo de 2024, el mismo día de su segundo parto. Horas después del parto, su médico detectó un recuento anormalmente alto de glóbulos blancos y la trasladó a otra planta del hospital para practicar más pruebas: inicialmente, tal y como explican desde la cadena NBC, se descartó la posibilidad de que se tratara de un cáncer, por lo que se sorprendió con el diagnóstico.

La leucemia mieloide aguda es un cáncer que comienza en la médula ósea y se propaga rápidamente a través de la sangre. Entre sus síntomas se incluyen la pérdida de apetito y de peso, fatiga, fiebre y sudores nocturnos. Existen varios subtipos que son importantes para determinar el pronóstico de un paciente: el subtipo de Schlossberg, que es una inversión del cromosoma 3, es una anomalía desfavorable. Después de cinco semanas en un hospital, a la espera de que su recuento de blastos disminuyera para poder comenzar con la quimioterapia, fue trasladada a otro centro donde se sometió a un trasplanta de médula.

En enero, la nieta de Kennedy participó en un ensayo clínico, al tiempo que su primo, Robert F. Keneddy, era nombrado y confirmado como secretario de Salud y Servicios Humanos del Gobierno de Donald Trump, un cargo para el que, asegura, no está cualificado. Pese a todos los tratamientos, su cáncer siempre vuelve: "Durante el último, mi médico me dijo que podría mantenerme con vida un año tal vez", escribe. "Mi primer pensamiento fue que mis hijos, cuyos rostros viven para siempre en el interior de mis párpados, no me recordarán".

Escritora de profesión, Schlossberg trabajó durante varios años como reportera para la sección de ciencia de The New York Times, donde ha escrito sobre cambio climático y medio ambiente. Schlossberg ha agradecido a sus padres y sus hermanos por haberla ayudado a "criar" a sus hijos y por acompañarla en la habitación de hospital "casi todos los días" durante el último año y medio. Su hermano, Jack Schlossberg, de 32 años, ha presentado su candidatura para el Congreso de Estados Unidos pro el distrito 12 de Nueva York.

