El presidente de Irán responde en la ONU a Trump: el único representante de EEUU abandona la Asamblea por las acusaciones de terrorismo

El detonante El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, se presentaba este martes como un gran pacificador mundial. Lo hacía contra la realidad, reivindicando haber acabado con ocho guerras, al tiempo que consideraba "aniquilar" a Irán.

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, se presentaba este martes como un gran pacificador mundial. Lo hacía contra la realidad, reivindicando haber acabado con ocho guerras, al tiempo que consideraba "aniquilar" a Irán. Cuestión ante la que este miércoles el presidente iraní, Masud Pezeshkian, no ha podido evitar responder, durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU, que se celebra esta semana en Nueva York.

En concreto, el iraní ha acusado tanto a EEUU como a Israel de cometer actos terroristas en la guerra contra su país. En este sentido, también ha presentado a la República Islámica como una víctima de las agresiones exteriores. Ante ello, el único representante presente de Washington se ha levantado de su asiento, como señal de protesta por esas palabras.

En concreto, Pezeshkian ha asegurado que "quienes son terroristas y forman a terroristas nos describen a nosotros como tales", ha declarado durante su intervención, siendo esta la primera en la que un mandatario de un país que se encuentra en guerra con EEUU interviene ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Un discurso que el iraní ha arrancado explicando que tenía preparado otro discurso, pero que decidió modificarlo después de que Trump les acusara de terroristas. "Vengo de Irán, donde bombardearon una escuela. Ven estas niñas, estas niñas perecieron bajo las bombas y armas utilizadas por EEUU e Israel. Eran niñas inocentes que no habían cometido crimen alguno", ha añadido mientras mostraba algunas fotos de pequeñas muertas por el bombardeo de una escuela infantil femenina.

En este sentido, Pezeshkian ha acusado a Washington y Tel Aviv de no haber "respetado ninguna ley internacional". "Ayer, (el presidente Donald) Trump afirmó que somos terroristas. No somos terroristas; somos víctimas del terrorismo, y ellos martirizaron a nuestro líder sin ningún motivo", ha sentenciado, de forma contundente.

Asimismo, ha sostenido que Irán no busca armas nucleares y que tiene derecho al uso pacífico de la energía atómica, un argumento repetido por Teherán desde hace años.

Todo esto sucede después de que la Administración de Trump autorizara hace tan solo unos días a la delegación de Irán, liderada por su presidente, viajar a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU. Al igual que en 2025, los representantes iraníes están sujetos a restricciones durante su estancia en Nueva York, entre ellas la prohibición de adquirir productos de lujo.

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