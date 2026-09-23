Sánchez critica el discurso de Trump ante la ONU para más tarde defender los "vínculos" que España comparte con EEUU

El contexto El presidente de EEUU realizó un polémico discurso y repleto de mentiras durante la intervención inaugural de la Asamblea General de la ONU este martes. Tras ser entrevistado en un pódcast, Sánchez ha realizado una intervención en la que ha defendido la amistad con Washington.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado el discurso de su homólogo estadounidense, Donald Trump, durante la sesión de apertura de la Asamblea General de la ONU este martes. En concreto, el también secretario general del PSOE ha señalado que el del republicano fue "muy ideológico" y "no respaldado por los hechos y los datos", cuando no dudó en burlarse del cambio climático y el calentamiento global.

Unas declaraciones que ha realizado durante una conversación con el cómico estadounidense Jon Stewart en el podcast 'The Weekly Show', recogida por Europa Press, en la que también ha expresado sus impresiones sobre este discurso, en el que, entre otras cosas, amagó con "aniquilar" Irán si no llegan a un acuerdo de paz, mientras se vanagloriaba a sí mismo de haber terminado con hasta ocho guerras, siendo esto falso.

Stewart no ha dudado en preguntar al presidente español si Trump se expresa del mismo modo burlón durante sus encuentros cara a cara con los líderes de otros países. Ante ello, Sánchez ha dicho que no ha tenido ocasión de tener una reunión privada con él, pero cuando se han cruzado en foros internacionales, ha mostrado esta forma de expresar sus ideas. El socialista, además, ha reprochado al republicano que cuando eres presidente tienes tu ideología, "pero también intentas convencer y representar a más gente, a todo tu país" y que entonces debes basar tus argumentos "en cosas que han pasado de verdad".

Pese a ello, durante una intervención posterior, el presidente Sánchez ha defendido los "tantos vínculos" que España comparte con EEUU. En este sentido, ha subrayado que "no solo por motivos económicos", sino "también culturales, históricos y afectivos". No obstante, ha destacado que "la lógica de nuestra relación con EEUU y América Latina" es que "la economía española no se entiende sin EEUU", pues "son el principal inversor extranjero".

Incluso, ha ido más allá al asegurar que "el vínculo que une a España y EEUU es más sólido que el acero que sostiene el puente de Brooklyn y está por encima de cualquier diferencia que se pueda tener. Es mucho más lo que nos une. No solo somos socios comerciales, también esenciales. No solo aliados estratégicos, también compañeros de travesía. No solo amigos, también familia", ha sentenciado el presidente.

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