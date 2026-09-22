Trump mantiene sus ataques a la Corte Penal Internacional y pide que todos los países "renuncien a esta institución": "Son un grupo de gente malvada"

¿Qué están diciendo? El republicano insiste en que la CPI es un "tribunal antiamericano", a la vez que carga contra funcionarios de derechos humanos de la ONU por sus críticas a EEUU.

Donald Trump ha intensificado sus críticas hacia la Corte Penal Internacional (CPI) desde la Asamblea de la ONU, instando a los países a abandonar esta institución, a la que tilda de "deshonesta" y "antiamericana". Trump ha reiterado que no permitirá que Estados Unidos o sus ciudadanos sean investigados por la CPI, a la que acusa de extralimitarse en su mandato. Además, ha sancionado a la presidenta de la CPI y a un abogado senegalés, acusándolos de abusar de su poder. También ha criticado a los funcionarios de derechos humanos de la ONU, acusándolos de hipocresía y de promover la migración masiva, defendiendo el derecho de EE.UU. a ser una nación soberana.

Donald Trump tiene abiertos muchos frentes, y uno de ellos es contra la Corte Penal Internacional. Este martes, desde la Asamblea General de la ONU, ha vuelto a cargar contra esa institución y ha animado a todos los países a que "renuncien oficialmente" a formar parte de ella, afirmando que "son un grupo de gente malvada".

"Nunca permitiremos que EEUU, miembros del servicio o cualquier otra persona sea investigada o se les lleve a 'juicios show' por un tribunal antiamericano sin jurisdicción sobre nosotros. Son un grupo de gente malvada", ha afirmado el presidente estadounidense desde la tribuna de las Naciones Unidas en Nueva York.

El republicano también ha hecho "un llamamiento a todas las naciones que son miembros de la CPI para que renuncien oficialmente a esta institución deshonesta de inmediato".

Sus ataques contra la Corte Penal Internacional no son nuevos. Ya en 2025 anunció sanciones contra los miembros de esta institución que investigasen a ciudadanos estadounidenses o sus aliados, tras acusarles de haber "abusado de su poder" por emitir órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant.

El pasado mes de agosto, el presidente estadounidense cumplió sus amenazas y sancionó a la presidenta de la CPI, Tomoko Akane, y al abogado senegalés Abdoulaye Seye.

El argumento esgrimido por la Administración Trump fue que la CPI "es un tribunal supranacional corrupto y profundamente politizado que ha abusado maliciosamente de su autoridad y se ha extralimitado en su mandato". Por su parte, la institución advirtió que esas sanciones "socavan el Estado de derecho" y ponen en riesgo el orden jurídico internacional.

También ataca a los defensores de DDHH

En esta línea de censura de las organizaciones internacionales, Trump también ha cargado contra los principales funcionarios de derechos humanos de la ONU, a los que ha reprochado sus críticas contra su gobierno.

"Criticando por proteger a nuestros hijos de la mutilación transgénero y la locura transgénero y hacer cumplir nuestras leyes de inmigración. Los cobardes hipócritas del Consejo de Derechos Humanos tienen poco que decir sobre la persecución de los cristianos. Los cristianos están siendo perseguidos en todo el mundo", ha afirmado, acusándoles de querer que Estados Unidos abra sus fronteras "a las pandillas y criminales de los lugares más peligrosos del mundo".

"Quieren que las peores personas vengan de los peores lugares de la Tierra, y ya no lo hacemos. Lo hicimos, pero ya no lo hacemos. Pero con su incansable promoción de la migración masiva, estos globalistas están destruyendo activamente las culturas más grandes y el patrimonio más extraordinario de toda la historia", ha sostenido Trump.

El republicano ha insistido en que "no existe un derecho humano a la inmigración ilegal, pero sí existe el derecho a seguir siendo una nación soberana, y queremos seguir siendo una nación soberana".

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