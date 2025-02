Milei "difundió" la criptoestafa por la que se le acusa: "Si vas al casino y perdés plata, ¿cuál es el reclamo?"

Nuevos detalles de la criptoestafa de Milei. Tras difundir un mensaje en su cuenta de X donde incitaba a la gente a comprar un token que ha hecho perder millones a todos aquellos que le hicieron caso, el ultraderechista ha explicado que sí que "difundió" la estafa, pero que en ningún momento la "promocionó". Y lo peor: no asume ningún tipo de responsabilidad limpiándose una vez más las manos.

"Hace unas horas publiqué un tweet apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna". Ya lo dejaba claro este lunes a través de X explicado que, desde su perspectiva, en ningún momento considera que tenga relación directa con la criptoestafa. Una postura que ha reafirmado durante una entrevista en el canal TN donde ha apuntado que "yo no tengo nada que ocultar" y que "no lo promocioné, lo difundí".

Entonces, ¿si Milei considera que no promocionó la criptoestafa por qué borró el tuit? El ultraderechista ha explicado que lo eliminó "ante la duda" y por la cantidad de comentarios negativos que estaba recibiendo. Y no solo eso, sino que también ha puesto en tela de juicio el número de afectados negando que sean 44.000 las personas que compraron $LIBRA y agregó que "en el mejor de los casos" son "nada más" que 5.000 personas con "chances muy remotas de que sean argentinos".

"Si vas al casino y perdés plata, ¿cuál es el reclamo? Es un problema entre privados porque acá el Estado no juega ningún rol", ha apuntado Milei durante su entrevista en canal TN. Para terminar, el presidente argentino ha afirmado que "obró de buena fe" y que no cometió "ningún error". Aun así, ha aseverado que debe poner "filtros" y "levantar murallas" para que no pueda acercarse a él cualquier persona.

La influencia de Milei en la criptoestafa

¿Hay relación e influencia real de Milei con la supuesta estafa? Durante el tiempo en el que el mensaje estuvo visible, la demanda por la criptodivisa se disparó, su valor se infló, movió millones de dólares y luego se desplomó. Un informe financiero de la firma estadounidense Kobbeissi Letter reveló que, luego del salto, los inversores iniciales del "emprendimiento" comenzaron a retirar el dinero obteniendo unos 87,4 millones de dólares y "en cinco horas se borraron más de 4.400 millones de capitalización de mercado".

Y sobre la investigación que va a realizar la Oficina Anticorrupción, hay una serie de vínculos que relacionan a Milei con el director de la entidad. El director de la OA, Alejandro Melik, fue socio del actual ministro argentino de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, cuando ejercía su profesión de abogado. Milei decidió crear una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) para investigar a ‘$LIBRA’ -la divisa digital que él publicitó- junto a todas las empresas o personas implicadas en su operación.

Hayden Davis, dueño del token que ha promocionado Milei, ha asegurado que devolverá "cada dólar en 24-48 horas". Y la Casa Rosada también admite parte de la historia. "El Presidente mantuvo una reunión en Casa Rosada con Hayden Mark Davis", desvelan. Eso sí, tratan de quitarle influencia directa: "El Sr. Davis no tuvo ni tiene ninguna vinculación vigente con el Gobierno argentino y fue presentado por los representantes de KIP Protocol como uno de sus socios en el proyecto".