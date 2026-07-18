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En el norte del enclave

Al menos tres muertos y dos heridos en un ataque israelí en la Franja de Gaza

Los detalles Un dron de las fuerzas armadas israelíes ha bombardeado una calle del barrio de Zeitún donde había una concentración de personas.

Imagen de un edificio en Gaza destruido por un ataque israelí Imagen de un edificio en Gaza destruido por un ataque israelíAgencia EFE
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Al menos tres personas han muerto y dos resultaron heridas este sábado en un bombardeo del Ejército de Israel en el barrio de Zeitún de la ciudad de Gaza, en el norte del enclave.

Así lo ha informado el Hospital Shifa de la capital gazatí, detallando que un dron de las fuerzas armadas israelíes bombardeó una concentración de personas en una calle del barrio de Zeitún de la capital gazatí. Según el Shifa, entre los fallecidos hay un joven de 18 años y un hombre de 48.

El Ministerio de Sanidad de Gaza ha advertido en un comunicado que los ataques israelíes han matado a 16 personas en las últimas 48 horas, entre las que se incluyen las siete víctimas de un ataque letal contra un grupo de personas que celebraban un funeral en el campo de refugiado de Nuseirat (centro) en la tarde del viernes.

El Ejército de Israel aún no se ha pronunciado sobre el bombardeo de este sábado en Zeitún. Según Sanidad de Gaza, también en las últimas horas un gazatí sucumbió a sus heridas en el hospital, elevando el número de víctimas.

Por otro lado, los equipos de emergencia recuperaron dos cadáveres que permanecían bajo los escombros tras ataques previos.

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