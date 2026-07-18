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Ataque con drones

Al menos siete muertos y 24 heridos en un ataque ucraniano a un centro logístico de Tambov, Rusia

Los detalles Las autoridades rusas han informado este sábado de que sus sistemas de defensa antiaérea han interceptado más de 370 drones que se dirigían hacia la región de Moscú.

Consecuencias de un ataque ucraniano con drones a un centro logístico de Tambov, Rusia. Consecuencias de un ataque ucraniano con drones a un centro logístico de Tambov, Rusia.laSexta
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Al menos siete personas han perdido la vida y otras 24 han resultado heridas en la región rusa de Tambov tras un ataque con drones que han impactado en las instalaciones de un centro logístico del gigante del comercio electrónico ruso Wildberries, según han informado las autoridades locales en la madrugada de este sábado.

"Como resultado de los ataques con drones enemigos contra el centro logístico de Wildberries, siete empleados del turno de noche perdieron la vida (...) Según los informes preliminares, 24 personas resultaron heridas", ha revelado el gobernador regional, Evgueni Pervishov, en una publicación de redes sociales recogida por la agencia de noticias rusa Interfax.

Pervishov ha señalado "ambulancias, bomberos, servicios de emergencia y agentes de la ley llegaron rápidamente al lugar de los hechos" y que "todas las víctimas están recibiendo la atención médica necesaria en centros médicos de Kotovsk y Tambov".

Asimismo, ha agregado que el fuego que se originó en el almacén de Wildberries ha sido ya extinguido, si bien las labores sobre el terreno continúan.

Derribados más de 370 drones dirigidos hacia Moscú

Por otro lado, las autoridades rusas han informado también este sábado de que sus sistemas de defensa antiaérea han interceptado más de 370 drones que se dirigían hacia la región de Moscú desde la tarde del viernes.

El alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, ha precisado que la mayor parte de los dispositivos han sido abatidos antes de alcanzar la capital, mientras que otros 64 han sido destruidos cuando se aproximaban a la capital.

"Desde las 20:30 (hora local), más de 370 drones han estado volando hacia la región de Moscú. La mayoría han sido neutralizados por las fuerzas de defensa aérea en las aproximaciones. Sesenta y cuatro drones enemigos fueron destruidos cuando se aproximaban a Moscú", ha señalado Sobianin en un mensaje publicado en redes sociales.

Como consecuencia de la situación, el aeropuerto moscovita de Domodedovo mantiene sus operaciones sujetas a autorización, mientras que el de Zhukovski continúa aplicando restricciones temporales tanto a las llegadas como a las salidas de vuelos.

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