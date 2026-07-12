Al menos seis muertos, entre ellos una niña de ocho años, por ataques israelíes en Gaza

Los detalles Israel ha lanzado varios bombardeos consecutivos con drones en el barrio occidental de Sabra, que han dejado al menos cuatro muertos.

En las últimas horas, al menos seis palestinos, incluida una niña de ocho años, han muerto debido a unos 20 ataques israelíes en la Franja de Gaza, especialmente en las ciudades de Gaza y Jan Yunis. Los bombardeos con drones en el barrio de Sabra causaron al menos cuatro muertes y nueve heridos. La niña falleció por disparos en el campamento de refugiados de Al Nur wal Huda. Israel también informó de la muerte de dos presuntos terroristas de Hamás. Desde el inicio de la ofensiva en octubre de 2023, más de 73.000 palestinos han muerto, incluidos cerca de 21.300 niños, según la ONU.

Al menos seis palestinos, entre ellos una niña de ocho años, han muerto en las últimas horas como consecuencia de unos 20 ataques efectuados por Israel en la Franja de Gaza, especialmente en la ciudad de Gaza y en Jan Yunis, en el sur del enclave.

A primera hora de la tarde de este domingo, Israel lanzó varios bombardeos consecutivos con drones en el barrio occidental de Sabra, en la ciudad de Gaza (norte), que se han cobrado la vida de al menos cuatro personas, según los hospitales Shifa y Quds. Además, los centros médicos recibieron a nueve heridos. Según la Media Luna Roja Palestina, los drones estaban dirigidos contra un taller mecánico de la capital.

Asimismo, una niña de ocho años ha fallecido este domingo por las heridas provocadas por disparos del Ejército de Israel en el campamento de refugiados de Al Nur wal Huda (al este de Bureij, en el centro del enclave). El campo de refugiados se encuentra muy cerca de las posiciones en las que continúan apostadas las tropas israelíes en Gaza, limitadas por una frontera imaginaria conocida como 'línea amarilla', si bien el perímetro posterior a esta demarcación (delimitado a su vez por una segunda línea, la 'naranja') es objeto de tiroteos diarios del Ejército de Israel.

Fuentes locales han calificado el ataque como "fuego automático", en referencia al uso de armas situadas en torretas en el perímetro de la línea amarilla controladas de forma remota o, según algunos medios palestinos, con sistemas de inteligencia artificial.

Además, la agencia oficial de noticias palestina, 'Wafa', ha informado este domingo de la muerte de otro gazatí identificado como Mahmud Musleh, quien sucumbió a las heridas sufridas por un ataque israelí contra Bureij hace dos días.

Por su parte, Israel ha anunciado que en las últimas horas ha matado a "dos terroristas de Hamás en el norte del enclave". Uno de ellos ha sido identificado como Hasan Mustafa Zahir al Razina, buscado por la colocación de explosivos en la 'línea amarilla' que delimita las posiciones israelíes en el enclave, mientras que el segundo ha sido identificado como Mohamed Mahmoud Abdel Maati Fiomi, de la unidad Nukhba.

Casi 21.300 niños muertos en Gaza

Todos estos ataques ocurren bajo un teórico alto el fuego pactado en octubre del año pasado. Desde entonces, los ataques israelíes han dejado 1.098 muertos y 3.535 heridos; y, desde el estallido de la guerra de Gaza en 2023, los ataques de Israel han matado a 73.221 palestinos, mientras que el número de heridos ha llegado a 173.643.

En lo referente a los niños, cerca de 21.300 han muerto en Gaza por ataques israelíes desde que comenzó la ofensiva en octubre de 2023, según los datos de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

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