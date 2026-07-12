Pesa más de 1.000 kilos y se mueve como una croqueta: así es Neil, el elefante marino viral que ha llevado el caos a Tasmania

Los detalles El animal ha hecho de la idílica costa su patio de recreo y se ha convertido en un auténtico fenómeno con millones de seguidores en TikTok. Le han hecho una canción... y hasta un videojuego.

Neil, un elefante marino de más de 1.000 kilos, ha revolucionado Tasmania, llevando el caos a sus calles. Conocido por su comportamiento despreocupado, Neil no respeta señales ni postes, y se mueve como una croqueta cuesta abajo. Su presencia impone una norma simple: si él duerme, toda Tasmania se detiene. Neil no avisa cuando va a visitar, simplemente aparece, a veces para jugar con un cono o echarse una siesta sobre un coche. Su fama es tal que cuenta con millones de seguidores en TikTok, una canción y un videojuego. Aunque las autoridades lo devuelven al mar, siempre regresa a su lugar favorito.

Ha llevado el caos a Australia. La locura a las calles de Tasmania. A una idílica localidad costera que está más que tranquila hasta que llega él. Hasta que aparece con sus más de 1.000 kilos de peso y moviéndose como si fuera una croqueta cuesta abajo. Hasta que, de repente, llega Neil.

Llega un elefante marino que ha llevado una norma nueva al lugar. Una sencilla. Una que dice que si él duerme toda Tasmania se para.

Así es él. No respeta ni las señales ni unos postes a los que no solo no esquiva sino que desafía. Y mejor es no estar en su camino si avanza, despacio, hacia la posición en la que se esté.

Tampoco es de los que manda mensajes para avisar de que va a ir a tu casa. Él se presenta. Así. Simple. Sin decir nada. Sin intención alguna de irse pronto.

Para jugar, lo que sea. Puede ser un cono o puede ser otra cosa. Puede ser que se esconda en un arbusto donde se piensa que nadie le ve o que se eche una siesta en, por ejemplo, tu coche.

Tal es la fama que tiene Neil en Tasmania que cuenta con millones de seguidores en TikTok, una canción propia y hasta un videojuego.

Y aunque las autoridades han ayudado a Neil a regresar al mar saben, como todos, que no va a tardar mucho en volver a su lugar de recreo favorito.

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