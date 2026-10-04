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Tragedia en Georgia

Al menos dos muertos y 35 heridos en un tiroteo durante una fiesta vecinal en Georgia, EEUU

¿Qué ha pasado? Los cuerpos de las víctimas serán trasladados a la oficina del médico forense de la oficina de investigación del estado, donde se les practicarán las autopsias. De momento no hay información sobre sospechosos ni detenidos.

Imagen de archivo de un coche patrulla de la Policía de Vienna (Georgia, EEUU) Imagen de archivo de un coche patrulla de la Policía de Vienna (Georgia, EEUU)EP
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Al menos dos personas han muerto y otras 35 han resultado heridas en el estado norteamericano de Georgia durante un tiroteo ocurrido en la madrugada de este domingo en la localidad de Vienna, según ha confirmado la oficina de investigación estatal en un comunicado.

El incidente tuvo lugar sobre las 01.25 durante "una fiesta vecinal" y la respuesta policial se encontró con "dos personas declaradas muertas en el lugar y varias personas heridas de bala", trasladadas a varios hospitales de la región para recibir tratamiento.

Los cuerpos de las dos víctimas fallecidas serán trasladados a la oficina del médico forense de la oficina de investigación del estado, donde se les practicarán las autopsias. De momento no hay información sobre sospechosos ni detenidos.

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