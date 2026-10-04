Al menos dos muertos y 35 heridos en un tiroteo durante una fiesta vecinal en Georgia, EEUU

Imagen de archivo de un coche patrulla de la Policía de Vienna (Georgia, EEUU)

¿Qué ha pasado? Los cuerpos de las víctimas serán trasladados a la oficina del médico forense de la oficina de investigación del estado, donde se les practicarán las autopsias. De momento no hay información sobre sospechosos ni detenidos.

En la madrugada de este domingo, un tiroteo en Vienna, Georgia, dejó al menos dos muertos y 35 heridos, según informó la oficina de investigación estatal. El incidente ocurrió alrededor de la 01.25 durante una "fiesta vecinal". Al llegar al lugar, la policía encontró dos personas fallecidas y varias heridas de bala, quienes fueron trasladadas a hospitales cercanos. Los cuerpos de las víctimas serán llevados a la oficina del médico forense para realizar autopsias. Hasta el momento, no hay información sobre sospechosos ni detenciones relacionadas con el suceso.

Al menos dos personas han muerto y otras 35 han resultado heridas en el estado norteamericano de Georgia durante un tiroteo ocurrido en la madrugada de este domingo en la localidad de Vienna, según ha confirmado la oficina de investigación estatal en un comunicado.

El incidente tuvo lugar sobre las 01.25 durante "una fiesta vecinal" y la respuesta policial se encontró con "dos personas declaradas muertas en el lugar y varias personas heridas de bala", trasladadas a varios hospitales de la región para recibir tratamiento.

Los cuerpos de las dos víctimas fallecidas serán trasladados a la oficina del médico forense de la oficina de investigación del estado, donde se les practicarán las autopsias. De momento no hay información sobre sospechosos ni detenidos.

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