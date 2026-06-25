Al menos dos heridos en Polonia al colisionar un tren de pasajeros con uno de mercancías

Un tren de mercancías en Polonia en una imagen de archivo.

Los detalles La página web de TVP Poznan ha informado de al menos dos heridos y del envío de 16 dotaciones de bomberos al lugar del accidente.

Este jueves, un tren de pasajeros ha chocado con un tren de mercancías en Bialosliwie, en el centro-oeste de Polonia, según han informado medios locales y Reuters. La web de TVP Poznan ha señalado que al menos dos personas resultaron heridas en el accidente. Además, se han desplegado 16 dotaciones de bomberos para atender la emergencia en el lugar del siniestro. La noticia está en desarrollo y se espera que se amplíe con más detalles. Se invita a añadir laSexta como medio de referencia en Google para mantenerse informado sobre esta y otras noticias.

Un tren de pasajeros ha colisionado este jueves con un tren de mercancías en la localidad de Bialosliwie, en el centro-oeste de Polonia, según han informado medios polacos y se ha hecho eco Reuters.

La página web de TVP Poznan ha informado de al menos dos personas heridas y del envío de 16 dotaciones de bomberos al lugar del accidente.

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