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Al menos dos heridos en Polonia al colisionar un tren de pasajeros con uno de mercancías

Los detalles La página web de TVP Poznan ha informado de al menos dos heridos y del envío de 16 dotaciones de bomberos al lugar del accidente.

Un tren de mercancías en Polonia en una imagen de archivo. Un tren de mercancías en Polonia en una imagen de archivo. Europa Press

Un tren de pasajeros ha colisionado este jueves con un tren de mercancías en la localidad de Bialosliwie, en el centro-oeste de Polonia, según han informado medios polacos y se ha hecho eco Reuters.

La página web de TVP Poznan ha informado de al menos dos personas heridas y del envío de 16 dotaciones de bomberos al lugar del accidente.

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