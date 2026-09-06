De tardar siete días en completarla a 45: las largas rutas que toman los petroleros ante el bloqueo de Ormuz

Los detalles Para evitar los ataques de los hutíes de Yemen en el estrecho de Bab al-Mandab, zona conflictiva, los barcos optan por alternativas muchísimo más largas, que elevan enormemente el tiempo que tarda en alcanzar su destino y los costes del viaje.

La escalada de tensión entre Irán y Estados Unidos ha intensificado la guerra, especialmente tras los recientes ataques a petroleros por ambas partes. El presidente del parlamento iraní ha advertido que cualquier amenaza a la seguridad iraní será respondida de manera contundente. Este conflicto ha provocado el bloqueo del estrecho de Ormuz, obligando a los petroleros a buscar rutas alternativas más largas y costosas. Un petrolero griego, por ejemplo, evitó el estrecho de Bab al-Mandab debido a la amenaza de ataques y optó por una ruta mucho más extensa, aumentando significativamente el tiempo y coste del viaje. Esta situación contribuye al alza del precio del petróleo.

La guerra entre Irán y EEUU se recrudece. El presidente del parlamento iraní ha alertado de que "toda violación de la seguridad y los activos de Irán recibirá una respuesta más rápida, contundente y dolorosa". Estas declaraciones del líder iraní llegan después de que Estados Unidos atacara tres de sus petroleros, e Irán respondiera atacando a otros tres buques en el estrecho de Ormuz.

Precisamente, ese bloqueo del estrecho de Ormuz está obligando a los petroleros a buscar nuevas rutas larguísimas y, sin duda, mucho más caras. En este sentido, muchos buques optan por evitar la ruta de Ormuz o la de Bab al-Mandab, y optan por navegar desde el oeste del país.

Un ejemplo claro de eso se puede ver con un petrolero griego que transportaba crudo saudí. Su origen era un puerto en la costa opuesta a Ormuz, en Arabia Saudí, y su destino los mercados de Asia. Podría haber pasado por el estrecho de Bab al-Mandab, al sur en el Mar Rojo directamente hasta el Océano Índico.

Sin embargo, para evitar los ataques de los hutíes de Yemen en esta zona conflictiva, optó por una ruta muchísimo más larga. Del Mar Rojo, primero pasó por el Canal de Suez, lo recorrió entero y de allí fue al Océano Atlántico, circunnavegó después toda África y subió al Índico hasta alcanzar su destino.

De este modo, en vez de siete días, tardó 45 en hacer todo ese recorrido, más de seis veces. Esto eleva enormemente los costes el viaje y hace que haya también menos disponibilidad de barcos. Todo ello explica, además, la subida del petróleo, que este lunes volverá a hacerlo.

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