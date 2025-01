Maduro toma posesión como presidente de Venezuela sin mostrar las actas electorales y entre protestas de la oposición

Nicolás Maduro ha jurado como presidente de Venezuela este viernes ante la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, pese a que la oposición reivindica que Edmundo González Urrutia fue el verdadero ganador de las elecciones del pasado mes de julio, unos comicios de los que el régimen nunca ha llegado a mostrar las actas electorales.

En un acto encabezado por el presidente de la Asamblea Nacional, el también chavista Jorge Rodríguez, Maduro ha jurado "por la memoria eterna" del fallecido Hugo Chávez y por "el histórico y noble aguerrido pueblo de Venezuela" que cumplirá "todas las obligaciones de la Constitución y las leyes de la República".

Un juramento que ha realizado sobre un ejemplar original de la Constitución firmado por Chávez, en el que ha asegurado que en este, su tercer mandato, se inicia el "periodo de la paz, la prosperidad y la nueva democracia". "Lo juro por la historia, lo juro por mi vida y así cumpliré y cumpliremos", ha manifestado, antes de recibir la banda presidencial y el collar con la llave del arca que guarda el texto fundacional.

El acto, que ha arrancado unas dos horas antes de lo previsto y en un contexto de protestas en el país latinoamericano, ha incluido la firma del acta de juramentación por parte de Maduro y del resto de representantes de los Poderes del Estado venezolano. A continuación, el presidente ha subido a la tribuna de oradores tras abrazarse con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.

El discurso de Maduro

Tras jurar el cargo, Maduro ha realizado un alegato contra la influencia de gobiernos extranjeros, Estados Unidos y la derecha latinoamericana, en el que ha aseverado que se debe al pueblo "en vida completa, en cuerpo y en alma". "No soy el presidente, no he sido ni seré jamás, de las oligarquías, de los apellidos, de los supremacismos ni de los imperialismos", ha afirmado.

En sus ataques a la derecha mundial y contra los líderes del continente contrarios a su régimen, Maduro ha destacado al presidente argentino, Javier Milei, a quien ha tachado de "nazi sionista sádico social", acusándole de liderar la "extrema derecha" de la mano del "imperio norteamericano". "Cree que le puede imponer a Venezuela un presidente, a Venezuela no le impone un presidente nadie en este mundo", ha sentenciado.

También ha asegurado que "a los débiles, a los cobardes y a los pusilánimes no los respeta nadie", momento en el que ha mencionado directamente a la situación en Panamá y Canadá, a cuyo primer ministro en funciones, Justin Trudeau, ha catalogado como "el ser más arrastrado".

"He jurado con la fuerza y el compromiso demostrado de todos estos años de lucha, a esta misma Asamblea Nacional vine, había otro rostros y juré (...) Veníamos devastados, con el alma destrozada, con el alma destruida por haber despedido de esta vida al inmortal, al invicto, a nuestro amado comandante Hugo Chávez", ha relatado.

Durante su discurso se ha erigido además como "el presidente pueblo" y ha asegurado que "jamás" traicionará a los venezolanos. "Voy para adelante con la fuerza huracanada y volcánica de un pueblo que quiere patria, que quiere futuro, que quiere paz. Que nadie se confunda con el pueblo de Venezuela", ha vociferado.

La oposición denuncia un "golpe de Estado"

Entretanto, la oposición mayoritaria de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), ha denunciado que Maduro ha consumado un "golpe de Estado". "Con la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro de la Presidencia de la república, apoyado por la fuerza bruta y desconociendo la soberanía popular expresada contundentemente el pasado 28 de julio, se ha consumado un golpe de Estado en contra de los derechos del pueblo venezolano", ha señalado en un comunicado en X.

La coalición opositora ha sostenido que se inicia una "nueva etapa en esta lucha por la libertad de Venezuela en todo el territorio nacional y en todos los sectores que conforman" la nación. "Debemos hacer sentir una conducta de resistencia democrática permanente y activa, hasta que se respete la Constitución nacional y en especial la soberanía popular", ha añadido.

El antichavismo ha insistido en que González Urrutia es quien debe ser juramentado como presidente "legítimo" de Venezuela, "hoy o mañana, pues así lo decidió la mayoría de los venezolanos que sabe que solo el cambio es garantía del país próspero al que todos querrán volver".

Reacción de la comunidad internacional

Al acto han acudido algunos de los escasos aliados internacionales de Maduro: además de Ortega, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, el expresidente hondureño Manuel Zelaya y representantes del presidente chino, Xi Jinping, y del ruso, Vladímir Putin.

Estados Unidos, en cambio, ha elevado a 25 millones de dólares la recompensa por Maduro y anunciado nuevas sanciones. Posteriormente, el secretario de Estado del país norteamericano, Antony Blinken, ha anunciado que EEUU no le reconoce como presidente y ha pedido que González Urrutia, a quien considera el ganador de las elecciones, jure como nuevo mandatario. A su vez, la Unión Europea ha anunciado también sanciones y ha aseverado que Maduro carece de "la legitimidad de un presidente democráticamente elegido".

Precisamente, Maduro ha aprovechado su discurso para acusar a la oposición de, impulsada por "el imperio" estadounidense, llevar a cabo "una conspiración nunca antes vista" para tomar el poder. Así, ha interpelado a Ortega y Díaz-Canel para ensalzarles como figuras de "décadas de lucha contra la conspiración permanente del imperio".

"Si estamos aquí es porque el Estado venezolano en su conjunto, ejerciendo su derecho a la legítima defensa frente a una conspiración mundial, pública, evidente, comunicacional del poder de Estados Unidos y de sus satélites y esclavos en América Latina y en el mundo convirtieron la elección presidencial de Venezuela en una elección mundial", ha lamentado.

En este punto, ha aseverado que "los Estados Unidos de Europa", el fascismo y la oligarquía "están derrotados" a pesar de que tratan de impulsar a González -"un nuevo Guaidó", ha dicho- a la Presidencia. Así, ha asegurado que la oposición contaba con "planes" para tomar el poder, pero que han sido desarticulados por el gobierno.

Cómo hemos llegado hasta aquí

Maduro fue proclamado ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio por la autoridad electoral venezolana, sin que hasta la fecha haya publicadolos resultados desagregados, como fue establecido en su propio cronograma. Entretanto, la oposición de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), ha insistido en que González Urrutia fue el ganador de los comicios y jurará como mandatario.

El antichavismo asegura que ha reunido el "85% de las actas electorales" como evidencia del triunfo de González Urrutia, que fueron publicadas en una página web para su consulta, a través de testigos y miembros de mesa la noche de las elecciones, que atestiguan el triunfo de González Urrutia, unos documentos que el Gobierno califica de "falsos". El exembajador, que recientemente realizó una gira por varios países de América, ha reiterado también que jurará como presidente, mientras que el ministro de Defensa ha declarado en diversas ocasiones su lealtad y la de la Fuerza Armada a Maduro.

En este contexto, la oposición convocó este jueves manifestaciones en gran parte del país para defender la victoria de González en las elecciones de julio y para denunciar el fraude perpetrado por el chavismo, así como las detenciones de opositores a lo largo de los últimos meses. La marcha en Caracas estuvo encabezada por la líder disidente María Corina Machado, que fue brevemente detenida por el régimen, que niega su arresto.

La toma de posesión de Maduro ha estado rodeada de polémica por las denuncias de la oposición, a las que se ha sumado gran parte de la comunidad internacional. González, por su parte, aseguró que también acudiría este viernes a Venezuela para tomar posesión, aunque lo último que se sabe de él es que en la víspera se encontraba en República Dominicana.