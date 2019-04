Los presentadores atacados por Trump cuestionan su estado mental: "Estamos bien, pero el país no"

DESTACAN QUE UN HOMBRE INFANTIL NO PUEDE ESTAR AL MANDO

Los periodistas de la NBC a los que Trump insultó han reaparecido en su programa y han respondido públicamente a sus ataques. ''Estamos bien, pero el país no''. Estados Unidos no está bien con Trump, dice el presentador; y la salud mental del presidente, quizá, tampoco. No puede ser, dicen, que alguien con un "ego tan frágil e infantil" y que se altera tan fácilmente "esté al mando".