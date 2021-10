Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, vuelve a protagonizar unas polémicas declaraciones, que han comenzado con una pregunta retórica: "¿Qué hizo el neoliberalismo? Impulsar los llamados 'nuevos derechos', el feminismo, el ecologismo, la defensa de los Derechos Humanos", ha declarado el presidente Mexicano.

En este sentido, López Obrador ha dicho que el objetivo no era otro que "poder saquear" a sus anchas. "El propósito era que no volteáramos a ver de qué estaban saqueando al mundo. Por eso no se hablaba de corrupción", ha asegurado.

Estas afirmaciones han despertado la indignación de José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch en América, quien ha calificado de "desquiciamiento total" las palabras del presidente mexicano.

No es la primera vez que ataca al feminismo

Sin embargo, no es la primera vez que López Obrador ataca al feminismo. Hace año y medio se refería de esta forma a las llamadas que denuncian la violencia machista: "El 90% son falsas, está demostrado".

En este sentido, Eduardo Saldaña, analista de 'El orden mundial', señala que "esto tiene una razón de ser y es que Obrador está siendo incapaz de frenar los feminicidios en México". Según los expertos, el presidente mexicano busca atraer a las clases más humildes "diciéndoles que movimientos como el feminismo o el ecologismo han sido inventados por los ricos para no luchar contra la desigualdad económica".

Sus declaraciones han indignado en numerosas ocasiones al movimiento feminista, al que Obrador ha llegado a calificar de "provocador". Sin embargo, según los propios datos de la Secretaría de Seguridad Pública, en los cinco primeros meses del año, 423 mujeres han sido asesinadas.