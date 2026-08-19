Al menos un muerto y 2.000 afectado por las lluvias torrenciales en Chile y Perú

Los detalles Los servicios de emergencia trabajan a contrareloj para llegar a las zonas más afectadas por las inundaciones. Rutas turísticas como la del Machu Picchu están cerradas hasta que remita el temporal.

Un torrente de barro discurre calle abajo, con tanta fuerza que arrastra consigo hasta los coches. "Iban las camionetas, los autos... corriendo para abajo en el barro. Fue terrible, terrible", relata una residente de la ciudad de Tocopilla, en Chile.

Algunos vecinos lo observan sobrecogidos. "Menos mal que no salimos, menos mal que no salimos", solloza una mujer.

A otros se les echa el agua encima. "Cuando fui a abrir la puerta se me metió todo el agua para dentro de la casa y me rebalsó todos los muebles, el piso...", asegura otra mujer.

Los carabineros de Chile se apresuran para atender a los afectados. "Hubo una corriente muy fuerte y la gente tenía a familiares en sus hogares y nosotros no podíamos llegar allá. Entonces, nos abocamos en trasladar a esas personas, que pudiesen cruzar la calle y llegar a sus hogares", relata un carabinero.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, ya ha declarado estado de excepción por catástrofe en la provincia de Tocopilla, la peor golpeada de la región de Antofagasta.

Pero el fenómeno se ha extendido también por gran parte del norte del país. Aún más al norte, en Perú, las lluvias también están provocando estragos. Hay viviendas que han colapsado por la crecida del río. Y los turistas se han quedado sin viaje al Machu Picchu. Las autoridades han cerrado la ruta a pie mientras duren los efectos del temporal.

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