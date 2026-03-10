Los malabarismos de los barones del PP para hablar de Trump: de la defensa de Ayuso al rechazo de Rueda

Los detalles Pasan los días y el abanico de respuestas en el Partido Popular para referirse a las acciones del presidente estadounidense en Irán se sigue ampliando con una Ayuso marcando la defensa más férrea.

Están apunto de cumplirse dos semanas del inicio de la guerra en Irán, pero, pese a todo este tiempo, en el Partido Popular no hay una postura única a la hora de referirse a Donald Trump, sus amenazas y acciones militares. Porque Isabel Díaz Ayuso tiene claro que lo defiende porque, según ella, "algo hay que hacer", pero otros barones 'populares' como Rueda o Mañueco no tienen para nada clara esa posición de la presidenta madrileña.

La presidenta de la Comunidad de Madrid sigue de viaje por Nueva York. Y, desde allí, ha esgrimido el argumento de que no nos podemos quedar sin hacer nada. Y en ese saco lo justifica todo, la invasión de Irán, Venezuela, Gaza... vinculando algo tan terrible como una guerra con "todo lo bueno": "No queriendo la guerra, se puede tomar una posición en favor y en defensa de todo lo bueno".

"Si nadie hiciera nada, hoy seguirían presos políticos en las calles de Venezuela o mucha gente seguiría secuestrada en túneles de Hamás", ha señalado Ayuso. Ahora bien, según las organizaciones humanitarias, aún hay más de 600 presos políticos en Venezuela y sobre la superficie en Gaza hay más de dos millones de civiles totalmente expuestos al genocidio de Israel.

Por eso quizá en el otro extremo, hay dirigentes de su propio partido que ya se desmarcaron este lunes, como el gallego Alfonso Rueda, de la postura de la presidenta madrileña y este martes se reiteran: "Opino lo mismo que ayer y que todos los días. A partir de ahí que lo que defendamos o digamos cada dirigente concreto...". Otros, como Alfonso Fernández Mañueco, lo decían incluso más claro: "¿Viola la legalidad internacional? Parece razonable decir que sí".

En cambio, la dirección del partido evita pronunciarse sobre la legalidad o no del ataque de Estados Unidos e Israel y prefieren señalar a otros: "Hay otros actores como Rusia que están haciendo guerras o Irán que están atacando a países que no les han hecho nada", ha apuntado este martes Ester Muñoz, portavoz del Partido Popular en el Congreso.

Un nuevo ejercicio de malabarismo para evitar la crítica a Estados Unidos, esa que desconoce Ayuso hasta al punto de que su peloteo al país norteamericano llega al nivel de celebrar el 4 de julio, Día de la Independencia para ellos, también en Madrid.

