Liberan a la anciana francesa de 86 años arrestada de forma violenta por el ICE hace más de dos semanas en Alabama

Los detalles Marie-Thérèse fue detenida en su propia casa tres meses después de que falleciera su marido y de que venciera su visado. Durante el arresto, la mujer fue esposada de pies y manos, como si fuera una delincuente.

Marie Thèrése, la mujer de 86 años detenida hace más de dos semanas por el ICE en su propia casa de Alabama, ha sido liberada y se encuentra en Francia, tal y como ha anunciado el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot.

La mujer, cuyo visado había vencido hace unos meses, fue arrestada el pasado 1 de abril por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de forma violenta, esposada de pies y manos, como si fuera una delincuente. En este tiempo, ha estado retenida en un centro de detención.

En declaraciones a la prensa durante una visita a Montpellier, el ministro francés ha explicado que Marie-Thérèse se encuentra desde la mañana de este viernes en Francia, algo que, ha dicho, es una "fuente de satisfacción".

"Lo esencial es que esté de vuelta en Francia, y eso nos satisface plenamente", ha subrayado el jefe de la diplomacia francesa cuando le han preguntado por las condiciones de su arresto y de sus condiciones durante su detención, que han causado gran polémica e indignación en Francia por la edad y la violencia con la que se detuvo a la mujer.

Sin querer entrar en el caso, Barrot ha señalado que ya se pronunció en el pasado sobre la acción del ICE y sobre sus métodos de actuación que han suscitado su "preocupación", en particular por el uso de la violencia.

Según las autoridades estadounidenses, Marie Thèrése fue detenida porque había superado el plazo de los 90 días de estancia en el país sin visado.

Desde Francia, uno de sus hijos se quejó de que el ICE no había informado a la familia de ese arresto, y solo se enteraron cuando funcionarios consulares franceses le hicieron una visita. Asimismo, denunció de que hubiera sido esposada y conducida a un centro de detención de Luisiana.

La anciana francesa se casó en abril de 2025 con un antiguo soldado estadounidense al que había conocido en los años 1950 cuando él estaba destinado en una base de la OTAN de Saint Nazaire (noroeste de Francia), donde ella trabajaba como secretaria.

Tras casarse el año pasado, dejó Francia y se instaló en Estados Unidos con él, pero el marido murió en enero de 2026. En ese momento, tenía intención de volver a Francia una vez hubiera resuelto los asuntos vinculados a la sucesión, pero fue detenida. Así, el consulado y el Gobierno francés se movilizaron cuando tuvieron conocimiento del arresto por parte del ICE para conseguir su liberación.

El caso ha provocado controversia no solo por la edad de la mujer, sino también por los métodos utilizados por el ICE contra ella, teniendo en cuenta que como esposa de un estadounidense podía solicitar la residencia permanente.

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