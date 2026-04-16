El ICE detiene a una francesa de 86 años tres meses después de que falleciera su marido estadounidense

Una mujer sostiene una pancarta con un lema contra el ICE mientras manifestantes pasan frente a la Torre Trump

Los detalles Según el periódico 'The Guardian', la inmigrante se había mudado a EEUU para casarse con un antiguo enamorado con el que se había reencontrado y estaba esperando los trámites de residencia permanente. Su marido falleció el pasado mes de enero.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos ha detenido a Marie-Therese Helene Ross, una inmigrante francesa de 86 años, por exceder su permiso de estadía de 90 días. La detención ocurrió en Anniston, Alabama, y ha generado controversia debido a su avanzada edad. La familia de Ross no fue notificada y se enteró por funcionarios consulares franceses. Ross se había mudado a Estados Unidos para casarse y esperaba la residencia permanente. ICE ha sido criticado por arrestar a personas vulnerables, como ancianos e infantes, en condiciones que podrían comprometer su salud.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos ha confirmado este miércoles que tiene bajo custodia a una inmigrante francesa, de 86 años, detenida tras superar el permiso de estadía en el país de 90 días que le otorgaba el Programa de Exención de Visado.

Marie-Therese Helene Ross fue detenida el pasado 1 de abril, según informó ICE a EFE. La agencia se refirió a la francesa como "una extranjera indocumentada". El caso ha llamado la atención por la edad de la mujer detenida en su residencia en la pequeña ciudad de Anniston, Alabama.

Uno de sus hijos declaró al periódico francés Ouest-France que el ICE no notificó a la familia sobre la detención de su madre y que solo se enteraron después de que funcionarios consulares franceses la visitaran. La familia también llamó la atención porque la mujer fue esposada y llevada a un centro de detención de Luisiana.

Según el periódico 'The Guardian', la inmigrante se había mudado a EEUU para casarse con un antiguo enamorado con el que se había reencontrado y estaba esperando los trámites de residencia permanente.

Él era un ex coronel y piloto del ejército americano al que conoció a finales de 1950 en Montoir-de-Bretagne, muy cerca de la base que la OTAN tenía en Saint-Nazaire, donde él trabajaba como militar y ella como secretaria. Él volvió a Estados Unidos, pero retomaron la relación cuando ya estaban casados en 2010. Con el tiempo, ambos quedaron viudos y comenzaron a verse entre Francia y EEUU.

Se casaron el año pasado, en abril de 2025. Entonces, ella se mudó a Alabama y pidió una tarjeta de residencia permanente. Su marido falleció el pasado mes de enero. Su esposa había previsto, según el relato de su hijo, volver a Francia a finales de este mes, pero se quedó en EE UU para resolver antes los papeles de la herencia.

ICE explicó que la última entrada de Ross al país tuvo lugar en junio de 2025 bajo el Programa de Exención de Visado, el cual le permitía permanecer en el país por un plazo de 90 días. "Siete meses después, ella continúa ilegalmente en los Estados Unidos", subrayan las autoridades.

ICE ha estado en el ojo del huracán por mantener arrestadas a personas de edad avanzada, así como a infantes, incluso recién nacidos, en condiciones que podrían poner su salud en riesgo.

En febrero pasado, una inmigrante cubana de 79 años, conocida como 'la abuela', fue liberada por las autoridades, tras pasar nueve meses detenida en una cárcel en Arizona, donde su salud física y mental se deterioró. La liberación de la cubana se logró tras la intervención de la congresista Adelita Grijalva.

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