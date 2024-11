La legisladora rusa Maria Butina considera que la administración del presidente Joe Biden se arriesga a una Tercera Guerra Mundial si permite a Ucrania utilizar armas fabricadas en Estados Unidos para golpear profundamente en Rusia. Butina duda de que se trate de una decisión firme y sostiene que, de ser así, Biden estaría aprovechando sus últimos meses en el poder para escalar el conflicto antes de que Trump tome posesión del cargo el 20 de enero.

"Estos tipos, la administración de Biden, están tratando de escalar la situación al máximo mientras todavía tienen poder y siguen en el cargo", dijo Butina a Reuters este lunes. "Tengo una gran esperanza de que (Donald) Trump supere esta decisión, si es que se ha tomado, porque están arriesgando seriamente el inicio de la Tercera Guerra Mundial, lo que no beneficia a nadie", ha señalado hoy.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habría autorizado a Ucrania a emplear armamento estadounidense de largo alcance contra Rusia, según han informado varios medios estadounidenses este domingo citando fuentes conocedoras del asunto.

Washington habría autorizado así ataques limitados dentro de territorio ruso en respuesta a la presencia de miles de militares norcoreanos en el frente para reforzar la ofensiva rusa en el este de Ucrania, informan medios como 'The Washington Post' o 'The New York Times'.

En este sentido, el Presidente Vladimir Putin dijo el pasado 12 de septiembre que la aprobación de esa medida significaría "la participación directa de los países de la OTAN, Estados Unidos y los países europeos en la guerra de Ucrania", porque la infraestructura militar y el personal de la OTAN tendrían que participar en la selección y el disparo de los misiles.

A finales de octubre, Putin dijo que el Ministerio de Defensa ruso estaba trabajando en diferentes formas de responder si Estados Unidos y sus aliados de la OTAN ayudaban a Ucrania a atacar profundamente en Rusia con misiles occidentales de largo alcance. "Supongo que hay algunas personas en Estados Unidos que no tienen nada que perder por lo que están haciendo", añadió.

Zelenski sobre el uso de ATACMS: "Estas cosas no se anuncian"

Para Ucrania, sin embargo, la nueva autorización de la Casa Blanca no cambia nada y asegura que los ataques con misiles ATACMS se llevarán a cabo sin previo aviso. En estos términos se pronunció el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en su discurso a la nación de anoche, cuando recordó que él ha mencionado en varias ocasiones el 'Plan de la Victoria'.

"El plan pare reforzar a Ucrania es el 'Plan de la Victoria' que yo he presentado a nuestros socios. Uno de los puntos clave es sobre las capacidades de largo alcance de nuestro Ejército. Hoy se ha hablado mucho en los medios de que habríamos recibido permiso para estas acciones. Pero los ataques no se hacen con palabras. Estas cosas no se anuncian. Los misiles hablan por sí solos y no hay duda de que lo harán", dijo Zelenski al término de su alocución nocturna del domingo.