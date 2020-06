Al menos seis personas habrían muerto en plena calle y sin recibir atención médica en Bolivia en las últimas horas. Es una dura realidad que se plasma en imágenes como las que aparecen en el vídeo, en las que son unos vecinos los que tienen que trasladar a un enfermo que estaba tirado en la calle hasta el hospital, donde se llegan a enfrentar con los médicos.

Y no es el único caso. La desesperación se expande por el país con la misma voracidad con la que lo hace la pandemia y prueba de ello es el llamamiento de un hombre reclamando ayuda porque su madre, con diabetes, tiene síntomas de la enfermedad. "Hay una embarazada, hay varios niños, mi madre que tiene diabetes está con los síntomas del covid. Ayúdennos, por favor. No sabemos que hacer. Llamamos a todos los números y no nos dan respuesta", reclama entre lágrimas.

El virus, además de devorar vidas, devora también al sistema sanitario, al borde del colapso. A la falta de medios se une además que cada vez son más los sanitarios contagiados, lo que ha obligado a cerrar hospitales, entre el hospital Torax, uno de los más importantes de La Paz.

Ante la situación, que empeora, la capital volverá a endurecer la cuarentena porque en este país, uno de los más pobres de América Latina, los contagiados superan los 19.000 y los muertos ascienden ya a 632.