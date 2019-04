La prensa se toma con humor el plantón de Trump: "El líder de nuestro país no ha venido porque vive en Moscú"

Cena Anual de periodistas en la Casa Blanca, una celebración por la libertad de prensa sin Donald Trump: "Hay otra gran reunión en la Casa Blanca esta noche, ¿lo sabíais?" decía Trump desde un acto que tuvo en Pensilvania.

Él ya lo había anunciado: por primera vez desde 1981 un presidente no asistiría a esta cena, debido a sus continuos encontronazos con la prensa. Aun así Trump fue el protagonista de la noche en Washington: "El líder de nuestro país no está aquí porque vive en Moscú y es un vuelo muy largo. El otro tipo está en Pensilvania" decía el comediante Hasan Minhaj.

Él prefirió celebrar sus 100 días como presidente rodeado de sus seguidores y no dudó en dejar claro que él no está dispuesto a enterrar el hacha de guerra: "Los medios se merecen un gran suspenso. Son muy deshonestos casi todos. Son falsas noticias".

Unas acusaciones ante las que una vez más, los periodistas no dudaron en defenderse: "Nos somos falsas noticias. Los medios no están fallando y no somos enemigos del pueblo estadounidense" aseguró Jeff Mason, presidente de la Asociación de Periodistas de la Casa Blanca.

Trump insiste: las noticias falsas buscan ensombrecer su mandato y reitera que cumplirá todas sus promesas electorales. Un discurso que no evita que tres meses después de ser elegido, Donald Trump sea el presidente peor valorado en la historia de Estados Unidos.