La guerra de Irak, una ilegalidad que quedará sin castigo pese a las miles de víctimas y a la inestabilidad en el país

Tras el informe 'Chilcot' sobre el fiasco de la guerra de Irak, Blair acepta "su total responsabilidad". "La responsabilidad que asume Blair es política pero luego inmediatamente después dice que volvería a hacer lo mismo, así que su asunción de responsabilidades tiene un valor muy reducido, por no decir nulo" explica Íñigo Sáenz de Ugarta, subdirector de Eldiario.es.

El coste es sólo en términos de imagen, pero no legales: "Estamos hablando de una desfachatez directa de unos dirigentes que han confabulado para llevar a cabo una invasión militar ilegal. Eso debería tener consecuencias" dice Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios de Conflictos.

"En el ámbito en el que se podría juzgar algo así es el Tribunal Penal Internacional, todos los juzgados allí son africanos. No hay ningún dirigente occidental o de otras zonas del mundo que haya pasado por ese Tribunal" asegura Íñigo Sáenz de Ugarta.

No habrá por tanto consecuencias para el 'Trío de las Azores'. Aznar ni siquiera se enfrenta a una investigación política como la de Blair: "El Partido Laborista británico por la decisión de Gordon Brown de nombrar esta comisión ha hecho algo que el PP nunca hizo. Literalmente se olvidaron del tema cuando Aznar abandonó la Moncloa" asegura Íñigo Sáenz de Ugarta.

Varios incluso, niegan la mayor: "Nosotros no estuvimos en la Guerra de Irak. No es-tu-vi-mos." decía Esperanza Aguirre. Mientras que Trillo sigue la misma línea: "España no estuvo en guerra". "Para la ocupación de Irak, Aznar envió soldados. En Nayaf esos soldados tuvieron que disparar al enemigo que les estaba atacando. Un grupo de agentes del CNI murieron en un desplazamiento" dice Íñigo Sáenz de Ugarta.

"España participó conscientemente y por decisión de su Gobierno en una campaña militar y que por lo tanto estuvo en la guerra de Irak y por tanto se saltó la legalidad internacional" asegura Jesús Núñez. Una vulneración de la ley que quedará sin castigo pese a las miles de víctimas y a la inestabilidad creada en Irak.