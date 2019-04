El informe 'Chilcot' asegura que Blair y Aznar pactaron aparentar que se oponían a la invasión militar

Sabían que tenían a la opinión pública de sus países en contra, así que Aznar y Blair, intentaron hacer creer que se estaban dejando la piel para evitar la guerra en Irak. "Blair y Aznar acordaron la necesidad de desarrollar una estrategia de comunicación que mostrara que ellos 'habían hecho todo lo posible para evitar la guerra'".

Es sólo una de 24 menciones al expresidente español del Informe 'Chilcot', por el que se le ha preguntado esta jueves a Mariano Rajoy, presidente del Gobierno en funciones y, por entonces, vicepresidente del Gobierno. "En cuanto al informe, no lo he leído, no he tenido tiempo, he visto algo en alguna televisión, estamos hablando algo de hace 13 años"

En el informe, se apunta a las prisas de Aznar. No quería esperar a una segunda resolución de la ONU si no se garantizaba su éxito. Incluso, si Londres no apoyaba la intervención, el expresidente español parecía no tener muchas dudas. "Supongo que los españoles habrían seguido. No sé, pero Aznar estaba absolutamente convencido y claramente muy a favor de continuar con ello". Pero el que fuera, por entonces, ministro de Defensa niega que España estuviera en esa guerra.

"España decidió no entrar en la guerra, ni fuimos ni estuvimos como combatientes", destaca el exministro de defensa, Federico Trillo, en 'Onda Cero'. Ahora, pocos han querido entrar en valoraciones con argumentos manidos. "Nada que aportar ni que decir", destaca la ministra de Fomento, Ana Pastor. Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes señala que "eso se lo tienen que preguntar a él".

Desde las filas socialistas poco o nada esperar del expresidente. "Aunque Blair ha pedido disculpas, no espero que lo haga Aznar, no va en su naturaleza", ha escrito en su cuenta de Facebook, Alfredo Pérez Rubalcaba. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. también ha querido comentar el tema. "¿Cuándo, señores del PP, van a pedir perdón por lo que hicieron en Irak?", ha destacado Puig. Porque mientras Blair ha comparecido en dos ocasiones en las últimas 24 horas, Aznar, de momento, guarda silencio.