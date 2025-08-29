Karina Milei, obligada a abandonar un acto electoral tras trifulcas entre manifestantes en Argentina

Imagen de archivo del presidente de Argentina, Javier Milei, junto a su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El contexto En la localidad argentina de Corrientes, donde este próximo domingo se celebran elecciones, ha habido una pelea entre los manifestantes opositores y simpatizantes de LLA, que organizaba un acto para apoyar al candidato a gobernador, Lisandro Almirón.

Durante un acto electoral en Corrientes, provincia argentina donde este próximo domingo se celebrarán elecciones, presidido por la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, ha terminado antes de tiempo por golpes y forcejeos entre los asistentes y los manifestantes opositores, que han dejado tres detenidos, según han informado medios locales. El partido de Javier Milei ha condenado en un comunicado "una nueva agresión" a los militantes de la Libertad Avanza (LLA).

La hermana del presidente ha acudido al evento acompañada del presidente de la cámara de Diputados, Martín Menem, para apoyar al candidato de LLA, Lisandro Almirón, uno de los candidatos a gobernador de Corrientes. A raíz del jaleo, la caminata que estaba prevista por el centro de la ciudad ha sido interrumpida a los pocos minutos de comenzar.

En medio de la pelea entre simpatizantes de LLA y los manifestantes opositores, Karina Milei ha tenido que abandonar el lugar en una furgoneta negra, poniendo rumbo al aeropuerto. "Han pateado las puertas de los vehículos y han venido a alterar el cierre de campaña que habíamos organizado en paz y con mucha alegría", ha denunciado Almirón.

El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, ha presentado este jueves una denuncia penal por “intimidación pública y atentado a la autoridad agravado por coparticipación criminal” ante los incidentes, por los que han sido detenidas tres personas.

Denuncias por corrupción

Los incidentes se producen un día después de que el propio Javier Milei fuera evacuado de un acto en la localidad Lomas de Zamora, localidad cerca de Buenos Aires, cuando manifestantes opositores le lanzaron piedras y otros objetos. Estas agresiones se atribuyen, en parte, a las recientes denuncias por corrupción que ha recibido el presidente, junto a su hermana y otros altos cargos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por supuestos cobros de sobornos.