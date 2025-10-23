Dos detenidos en Francia por encerrar y torturar a una mujer durante cinco años en un garaje

Los detalles La víctima fue rescatada por la Policía el 14 de octubre y trasladada de urgencia a un hospital, donde ingresó en estado de extrema debilidad e hipotermia. La mujer consiguió escapar mientras uno de los sospechosos veía la televisión.

Las autoridades francesas investigan un caso de secuestro y malos tratos tras el hallazgo de una mujer que habría permanecido encerrada durante cinco años en el garaje de una vivienda en Saint-Molf, una pequeña localidad cercana a Saint-Nazaire, en el oeste de Francia.

La víctima, de 45 años, fue rescatada por la Policía el pasado 14 de octubre y trasladada de urgencia a un hospital, donde ingresó en estado de extrema debilidad e hipotermia. Según informó la Fiscalía de Nantes, la mujer vivía en condiciones "particularmente insalubres": dormía sobre una tumbona, utilizaba un orinal y bolsas de plástico para sus necesidades, y se alimentaba con papillas infantiles mezcladas con lavavajillas.

Su calvario terminó cuando logró escapar la noche del 14 de octubre, alrededor de las 21:30, aprovechando un descuido de uno de sus captores, que veía la televisión. Consiguió alertar a las autoridades, lo que permitió su rescate y la detención inmediata de los presuntos responsables.

Se trata de una mujer de 60 años, auxiliar de enfermería, y un hombre de 82, ambos residentes en la vivienda. Han sido imputados por "retención involuntaria con tortura" y "abuso fraudulento de un estado de sujeción psicológica o física". Ella ha sido enviada a prisión preventiva, mientras que él ha quedado en libertad bajo control judicial. Ambos se enfrentan a penas de cadena perpetua.

Según el diario Le Figaro, la víctima había comenzado conviviendo con la mujer de 60 años como compañera de piso. Con el tiempo, fue aislada del domicilio principal y obligada primero a vivir en una tienda de campaña en el jardín, antes de ser encerrada en el garaje, cuya puerta estaba bloqueada desde el exterior con bloques de hormigón.

Las primeras pruebas apuntan a que las autoridades perdieron el rastro de la víctima tras su divorcio en 2022, momento que marcó un "cambio repentino" en su estilo de vida, según la Fiscalía. Desde entonces, los investigadores solo han podido rastrear movimientos bancarios vinculados a los dos acusados. Ambos han reconocido los hechos, aunque intentan minimizar su responsabilidad, de acuerdo con declaraciones del fiscal.

El caso continúa bajo la instrucción del juez de Nantes.

