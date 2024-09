Kamala Harris ha prometido mano dura. Mano dura contra la inmigración. Lo ha hecho en Arizona, en Douglas, en un lugar que está considerado como uno de los grandes bastiones de los republicanos en cada uno de los comicios celebrado en Estados Unidos. Allí, la candidata demócrata a la presidencia del país ha afirmado que tomará "acciones adicionales para mantener la frontera cerrada entre los puertos de entrada".

Ha sido, además, en un lugar fronterizo con México el lugar elegido por Harris para realizar un duro discurso contra la inmigración: "Aquellos que crucen las fronteras ilegalmente serán detenidos y expulsados, y se les prohibirá la entrada durante cinco años".

"Nuestro sistema debe ser seguro y ordenado"

Y es que no solo va a mantener la orden ejecutiva que se aprobó en junio, que permite al presidente suspender solicitudes de asilo si la frontera está saturada: "Entendemos que hay mucha gente desesperada por emigrar a Estados Unidos, pero nuestro sistema debe ser seguro y ordenado".

"Si alguien cruza la frontera de manera ilegal, sin tener una solicitud de asilo, se le prohibirá", insiste Harris en sus palabras en el estado de Arizona.

Harris busca con ello dificultar el fin de la ya mencionada orden ejecutiva de Biden, que ha logrado reducir el número de detenciones en la frontera suroeste a cifras promedio de 2019.

"Trump no hizo nada para arreglar un sistema roto"

En ese sentido, tuvo no pocos mensajes para Donald Trump, su rival, en uno de los estados clave para los republicanos: "En los cuatro años en los que fue presidente no hizo nada para arreglar nuestro sistema de inmigración roto. No hizo nada para abordar el sistema de asilo obsoleto".

"Trump prefiere incidir en el problema en lugar de solucionarlo. Destruyó el acuerdo, el proyecto de ley de seguridad fronteriza, más fuerte en décadas. Llamó a sus amigos en el Congreso para detenerlo", insiste Harris.

Porque Harris tiene claro qué es lo que hará en caso de ser elegida presidenta de EEUU: "Haré más para proteger nuestra frontera. Para reducir los cruces ilegales. Tomaré más medidas para mantener la frontera cerrada entre los puertos de entrada".

Harris da una vuelta a la retórica republicana

Un discurso que le sirve a Harris para dar una vuelta a la retórica de los republicanos, quien señalan a la candidata como una "zar fronteriza" fracasada. Entre los aplausos de los asistentes, hay quien, como recogen en EFE, ven que los de Trump han exagerado la situación de la frontera.

"No he visto a montones de personas durmiendo en nuestros jardines como dicen ellos. Hace falta seguridad y control en la frontera, pero que se base en lo que realmente pasa", afirma Rene Montelongo, residente en Douglas y asistente al mitin de Harris.