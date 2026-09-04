Así es 'Arcade': la Casa Blanca lanza en su web varios videojuegos retro para cazar al migrante o levantar muros

Los detalles Los cinco títulos a disposición del usuario reflejan diversas políticas de Donald Trump y están basados en clásicos como 'Tetris', 'Snake' o 'Flappy Bird'. El objetivo, evitar que "llegue la horda" o sumar personas para deportarlas.

Donald Trump ha transformado la web de la Casa Blanca en un salón arcade con cinco juegos de aspecto retro que reflejan su agenda política. Entre ellos, destacan 'Construir el muro', similar a Tetris, y 'Rio Run', que recuerda al clásico Snake, donde un hombre en traje deporta a personas. Otros títulos incluyen 'Flappy Bill', 'Cadena de suministro' y 'Magnate de los Ahorros Trump', cada uno con su propia sátira política. La web promete más juegos en el futuro. La iniciativa, llamada 'Arcade', utiliza referencias a Sega y Nintendo, continuando la tendencia de Trump de emplear videojuegos para promover sus políticas.

Donald Trump ha convertido la web de la Casa Blanca en un salón arcade. En un lugar para el 'gamer'. Para el jugón. Para el que quiera pasar el rato echándose una partida con un catálogo inicial de cinco juegos de aspecto retro que recogen diferentes aspectos de la agenda política del republicano. Entre sus títulos estrella, la detención de supuestos migrantes en situación irregular y el levantamiento de un muro.

Porque es a lo que Trump quiere que juegues en la web de la Casa Blanca. De forma gratuita, usando apenas un par de teclas. Así, han subido cinco juegos como 'Construir el muro', de jugabilidad parecida al clásico Tetris que tiene por objetivo levantar una frontera "ante la horda que llega". También está 'Rio Run' que, de forma similar al 'Snake' para móviles, un hombre con traje va sumando en fila a personas para deportarlas. Cuando las captura, aparecen con la ropa naranja de presidiario.

Además, hay opciones como 'Flappy Bill', similar a 'Flappy Bird', en el que un águila ha de esquivar obstáculos mientras porta un proyecto de ley en Washington. También 'Cadena de suministro', donde el jugador ha de rechazar comida que no cumple con los estándares sanitarios del plan 'Make America Healthy Again'. Sí, las verduras restan puntos mientras que los refrescos y la comida rápida los suben.

Para terminar, 'Magnate de los Ahorros Trump', que tiene por objetivo recolectar dinero con un cazamariposas para las 'Cuentas Trump para tus hijos'. Coge como referencia el plan de la Administración, de ofrecer cerca de 1.000 dólares a cada niño nacido durante el mandato del neoyorquino en la Casa Blanca.

Todo ello, en la web de la Casa Blanca. Y se espera que llegue algo más, pues en el sitio para elegir el juego al que jugar aparece un 'Coming Soon' con el mensaje 'A new adventure awaits' que, en castellano, viene a decir que pronto van a anunciar un nuevo título.

Para anunciar 'Arcade', como así se llama esta iniciativa, la Casa Blanca ha utilizado logos clásicos como el de Sega y lo ha cambiado por el de MAGA, además de utilizar los colores del Pac-Man y la secuencia de introducción de la GameCube de Nintendo.

Lo cierto es que no es la primera vez que Trump usa videojuegos para promover sus políticas, en una serie de parodias que han llevado incluso a Nintendo a emitir varios comunicados por ver cómo la imagen de marca de sus juegos como Pokémon o Animal Crossing se usaban por la Administración del republicano.

En el caso del primero de los títulos, la Casa Blanca usó Pokópia para poner el lema de 'Make America Great Again', además de utilizar el eslogan 'Hazte con todos' en referencia a las detenciones de migrantes.

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