Los jóvenes de Kyiv, escépticos ante la propuesta de alto el fuego en Ucrania: "Las treguas anteriores no han funcionado"

Los ucranianos no piensan en otra cosa que no sea la propuesta de tregua de 30 días en la guerra. En laSexta, hemos preguntado a jóvenes en Kyiv qué opinan al respecto, y aunque lo ven como algo positivo, tienen cierto escepticismo. "Tal vez sea una buena idea, pero dudo que una de las partes lo cumpla", expresa una joven, mientras que otro ciudadano destaca que han "tenido muchas treguas antes, una y otra vez, pero no han funcionado".

Lo que más temen los ciudadanos es el futuro de ese alto el fuego y las condiciones. "¿Qué pasará después de esos 30 días? ¿Otra tregua de uno o cinco años?", se pregunta un joven, quien advierte: "Si cedemos territorio ahora, ya nos podemos despedir de él".

Precisamente, la cesión de territorio es lo que más debate genera dentro de Ucrania. "Las personas que no tienen ninguna relación con esos territorios dicen que, por el bien de la paz, se podría ceder, pero la gente de los territorios ocupados no quieren renunciar a los lugares donde crecieron, donde literalmente viven", subraya al respecto una joven, mientras que otro ciudadano ucraniano defiende que "según la Constitución, esos territorios" les pertenecen a ellos, por lo que "esto debería decidirse por referéndum". Por su parte, otra joven afirma que "el problema es que en los territorios ocupados no pueden votar libremente".

Los ucranianos quieren garantías, pero desconfían de Donald Trump. "Yo creo que en Estados Unidos no consideran que Ucrania sea importante; ni siquiera saben dónde está", lamenta un joven, al tiempo que otra destaca que "Trump no ha estado en primera línea, por lo que no puede sentir los problemas de la gente que está muriendo". "Él no entiende que el problema no es Ucrania, sino Putin", apostilla otro joven. Pese a que están resignados, los ucranianos no van a dejar de reclamar una paz plena para su país.