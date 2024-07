El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha confirmado este miércoles en un nuevo discurso a la nación que seguirá en el cargo durante los próximos seis meses, hasta concluir su mandato. Así lo ha indicado tras renunciar a la reelección, a menos de cuatro meses de las elecciones presidenciales, en las que el expresidente Donald Trump se enfrentará previsiblemente contra la vicepresidenta, Kamala Harris.

"Durante los próximos seis meses me centraré en hacer mi trabajo como presidente. Eso significa que seguiré bajando los precios para las familias trabajadoras y haciendo crecer nuestra economía. Seguiré defendiendo nuestras libertades personales y nuestros derechos civiles, desde el derecho al voto, hasta el derecho a elegir [en referencia al aborto]", ha expresado durante su intervención.

Biden también ha prometido que seguirá trabajando "para poner fin a la guerra en Gaza" en los seis meses que le quedan en la Casa Blanca. "Voy a seguir trabajando para poner fin a la guerra en Gaza, traer a casa a todos los rehenes y traer paz y seguridad al Medio Oriente y poner fin a esta guerra", ha asegurado durante su discurso, en el que por primera vez ha hablado públicamente de su decisión de retirarse de la campaña.

El mandatario demócrata ha reivindicado también que es el primer presidente de este siglo que puede decir que Estados Unidos no está en guerra en ninguna parte del mundo y que su compromiso seguirá siendo mantener al país fuerte. También ha prometido seguir "reuniendo a una coalición de naciones para impedir" que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, "se apodere de Ucrania" y trabajar "día y noche" para que vuelvan a EEUU "los estadounidenses que están detenidos injustamente en todo el mundo".

Voces republicanas pedían que se fuera ya

Biden ha confirmado que concluirá el mandato mientras voces republicanas le reclamaban que dejara el cargoya, una petición que la Casa Blanca tachaba de "ridícula" este mismo miércoles.

Ya el domingo, justo después de que Biden anunciara que ponía fin a su campaña, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, le urgió en un comunicado a dejar de ser presidente. "Si Joe Biden no está en condiciones de presentarse a la Presidencia, no está en condiciones de ejercer como presidente. Debe renunciar al cargo inmediatamente. El 5 de noviembre no puede llegar lo suficientemente pronto", subrayó.

Otras figuras destacadas del Partido Republicano, como el líder de la mayoría en la Cámara Baja, Steve Scalise, y la representante Elise Stefanik, número tres de los republicanos en ese hemiciclo, también han pedido a Biden que renuncie. Sin embargo, el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, que, a sus 82 años, es un año mayor que Biden, no ha pedido que el presidente abandone el cargo.

En su discurso de este miércoles, el primero desde que anunció que se retiraba de la carrera a la Casa Blanca para un segundo mandato, Biden ha defendido su decisión porque "la defensa de la democracia es más importante que ninguna ambición personal". Según ha defendido, es "el momento" de dar paso a "voces" más jóvenes. "He decidido que la mejor manera de avanzar es pasar la antorcha a una nueva generación. Es la mejor manera de unir a nuestra nación", ha agregado.

Su decisión de abandonar la carrera presidencial llegó tras semanas de presiones y dudasen torno a su capacidad de derrotar a Trump a raíz de su errático desempeño en el debate televisado del 27 de junio, que generó dudas en el seno de su partido sobre la posibilidad de que pudiera lograr una victoria en las urnas y reeditar su mandato en la Casa Blanca.