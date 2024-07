El expresidente de EEUU Barack Obama ha reaccionado al intento de asesinato defendiendo que "no hay lugar para la violencia política en la democracia". "Aunque todavía no sabemos qué ha ocurrido exactamente, todos deberíamos estar aliviados por que Trump no haya sido herido de gravedad, y aprovechar este momento para renovar nuestro compromiso con la civilidad y el respeto en nuestra política", ha manifestado el que fuera presidente de Estados Unidos entre 2009 y 2017.