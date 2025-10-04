Japón opta por primera vez por una mujer para liderar el país: Sanae Takaichi gana las primarias del partido del Gobierno

La ultraconservadora Sanae Takaichi se convierte en la nueva líder del Partido Liberal Democrático de Japón.

Los detalles La japonesa, de 64 años, ha derrotado en la votación final a su gran rival, el ministro de Agricultura Shinjiro Koizumi, hijo del exprimer ministro japonés Junichiro Koizumi.

Sanae Takaichi, de 64 años, podría convertirse en la primera ministra de Japón el próximo 15 de octubre tras ser elegida como líder del Partido Liberal Democrático, convirtiéndose en la primera mujer en encabezar el partido gobernante. Takaichi superó al ministro de Agricultura, Shinjiro Koizumi, en la votación final, obteniendo 185 de los 342 votos en la segunda vuelta de las primarias, adelantadas tras la renuncia del primer ministro Shigeru Ishiba. Aunque el PLD y su socio Komeito han perdido la mayoría parlamentaria, se espera que Takaichi sea confirmada como primera ministra sin oposición significativa. Admiradora de Margaret Thatcher, es apodada "la dama de hierro japonesa".

La ultraconservadora Sanae Takaichi podría convertirse en la nueva primera ministra de Japón el póximo 15 de octubre tras ser elegida este sábado como la nueva líder del Partido Liberal Democrático. Así, se ha proclamado como la primera mujer que encabeza el partido gobernante.

La japonesa, de 64 años, ha derrotado en la votación final a su gran rival, el ministro de Agricultura Shinjiro Koizumi, hijo del exprimer ministro japonés Junichiro Koizumi. Este también buscaba a sus 44 años batir récords como el líder político más joven de la posguerra.

Asimismo, la dirigente obtuvo 185 de los 342 votos en juego en una segunda vuelta. Estas primarias del partido gobernante, que han sido adelantadas tras la renuncia el mes pasado del primer ministro, Shigeru Ishiba, son especialmente relevantes porque con alta probabilidad su ganador se convertirá en el nuevo primer ministro de Japón.

El vencedor tendrá que asegurarse la cooperación de la oposición para ser confirmado como primer ministro en una votación posterior en el Parlamento, que se espera sea el día 14 de octubre, dado que el PLD y su socio de gobierno, Komeito, han perdido la mayoría en ambas cámaras. Se prevé que no haya trabas para dicha confirmación, al no haber consenso entre la oposición para presentar otros nombres.

Tal y como dice el dicho, 'a la tercera va la vencida' y es que Takaichi se había presentado a las primarias hasta en tres ocasiones. Asimismo, asegura que es una fiel admiradora de Margaret Thatcher, algo que ha llevado a sus seguidores a llamarla "la dama de hierro japonesa".

Por su parte, Japón ocupó el puesto 118 de 148 en el último informe del Foro Económico Mundial sobre brecha de género, dado que apenas en torno al 14,6% y el 16,1% de los puestos parlamentarios y directivos están ocupados por mujeres.

El país suele obtener el peor resultado en este aspecto entre los países del G7 (formado también por Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, Canadá y Estados Unidos).

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.