Japón denuncia el lanzamiento de un posible misil balístico desde Corea del Norte mientras Seúl asevera que podrían ser hasta diez

Imagen de una televisión surcoreana informando del lanzamiento de misiles desde Corea del Norte

Los detalles La cadena pública de televisión japonesa NHK, que cita a fuentes de Defensa, ha asegurado que el proyectil parece haber caído fuera de la Zona Económica Exclusiva de Japón, sin que de momento se hayan registrado daños.

Japón ha denunciado el lanzamiento de un posible misil balístico desde Corea del Norte, que habría caído en el Mar de Japón, aunque Seúl asegura que podrían haber sido hasta diez proyectiles. El Ministerio de Defensa japonés detectó el proyectil sin registrar daños y ha enfatizado la cooperación con Corea del Sur y Estados Unidos para prevenir situaciones inesperadas. La primera ministra, Sanae Takaichi, ha ordenado recopilar y analizar información para garantizar la seguridad. Este lanzamiento coincide con los ejercicios militares Freedom Shield entre EE. UU. y Corea del Sur, en medio de tensiones con Irán. Corea del Sur informó que el lanzamiento se produjo desde Sunan, siendo el tercero de este año.

Japón ha denunciado este sábado el lanzamiento de "lo que podría ser un misil balístico" desde Corea del Norte, uno que habría caído fuera de territorio japonés en el Mar de Japón, pero Seúl afirma que podrían haber sido hasta diez los proyectiles lanzados desde Pionyang.

En un comunicado, el Ministerio de Defensa japonés ha informado de que el proyectil fue detectado por sus sistemas de defensa. "Corea del Norte ha lanzado lo que podría ser un misil balístico. Les informaremos en cuanto tengamos más información", ha escrito el ministerio en su cuenta de la red social X.

Poco después, en una rueda de prensa, el ministro japonés de Defensa, Shijiro Koizumi, ha explicado que no se han registrado daños tras el lanzamiento y ha destacado la cooperación de Tokio con Corea del Sur y Estados Unidos para prevenir "circunstancias inesperadas".

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha dado instrucciones a las autoridades para "recopilar y analizar información y proporcionar al público información oportuna y precisa; garantizar plenamente la seguridad de aeronaves, buques...; y estar completamente preparados para imprevistos", según un comunicado de su oficina.

Por su parte, la cadena pública de televisión japonesa NHK, que cita a fuentes de Defensa, ha aseverado que el proyectil parece haber caído fuera de la Zona Económica Exclusiva de Japón sin que de momento se hayan registrado daños.

El aparente lanzamiento de este sábado coincide con los ejercicios militares anuales Freedom Shield entre Estados Unidos y Corea del Sur, que comenzaron el lunes, en medio de la incertidumbre sobre un posible despliegue de activos militares estadounidenses desde la península coreana hacia Oriente Medio por la escalada del conflicto con Irán. El ejercicio se desarrollará hasta el 19 de marzo y contará con la participación de unos 18.000 efectivos.

Seúl habla de 10 proyectiles

Aunque, por el momento, Japón solo ha alertado de un posible misil balístico, Corea del Sur ha asegurado que son al menos diez, según declaraciones del Ejército surcoreano recogidas por la agencia local Yonhap. El lanzamiento, el tercero de este año, se produjo en torno a las 13:20 hora local desde la zona de Sunan.

Corea del Norte ya lanzó al menos dos misiles balísticos contra el mar de Japón el pasado 27 de enero, y otros dos el 4 de enero, mientras el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, partía hacia China para una visita de Estado.

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