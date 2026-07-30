Irán fija ahora sus objetivos en las bases de EEUU en Jordania y Kuwait mientras Washington mata a tres guardias revolucionarios y a una familia

Los detalles En Jordania, Teherán ha asegurado haber matado a varios oficiales técnicos y personal auxiliar militar, además de haber destruido o dañado media docena de cazas F-35 del "enemigo", que EEUU ha negado.

La escalada de ataques entre Estados Unidos e Irán ha intensificado las tensiones en Oriente Medio. Irán ha dirigido sus ataques hacia bases estadounidenses en Jordania y Kuwait, mientras que el contraataque de Estados Unidos ha resultado en la muerte de tres guardias revolucionarios iraníes y varios civiles, incluyendo una familia. La Guardia Revolucionaria Islámica ha reivindicado estos ataques, afirmando haber dañado cazas F-35 y matado a personal militar en Jordania. En Kuwait, un ataque con drones ha causado la muerte de un trabajador chino. Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha prometido responder con fuerza, aunque aún considera opciones diplomáticas.

Escalada de ataques cruzados entre EEUU e Irán. El régimen de los ayatolás ha fijado sus objetivos en las bases de Washington en Jordania y Kuwait. El contraataque estadounidense ha matado a tres guardias revolucionarios iraníes, pero también a civiles: a un matrimonio y a su hijo.

Exhibiendo armamento y presumiendo de resultados sangrientos, la Guardia Revolucionaria Islámica ha reivindicado sus ataques contra intereses 'yankees'. Uno de ellos en Jordania, donde han asegurado haber matado a varios oficiales técnicos y personal auxiliar militar, además de haber destruido o dañado media docena de cazas F-35 del "enemigo" —que EEUU ha negado—.

En Kuwait se han atribuido el ataque a la base aérea Ali Al Salem. Aparte. Los kuwaitíes culpan a los iraníes de la muerte de, al menos, un trabajador chino en un ataque con drones. En Egipto, al menos un carguero estadounidense se ha incendiado cerca no del estrecho de Ormuz, sino del Canal de Suez en otro de estos episodios.

"Los países que ayuden al agresor sufrirán amargas consecuencias", se empeña en justificar Teherán. En eso y en mostrar las víctimas civiles, según han insistido, de la ofensiva estadounidense. Por ejemplo, en los bombardeos a la isla iraní de Qeshm habrían matado a una familia entera y herido a varios menores más.

Tres muertes en la Guardia Revolucionaria

La Guardia Revolucionaria de Irán ha confirmado este jueves la muerte de tres de sus miembros en el marco de los ataques perpetrados durante la noche por el Ejército de EEUU contra Zanyán, en el noroeste de país. Los fallecidos han sido identificados como Mahmud Molayabari, Mohamed Reza Cheraqi y Yamal Amiri, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Tasnim.

Todos ellos han muerto, según la Guardia Revolucionaria, a causa de un ataque "brutal" y "criminal" propio de "un régimen terrorista". Así, ha ofrecido sus condolencias a los familiares y allegados de los fallecidos.

El presidente de EEUU, Donald Trump, prometió que respondería a los ataques iraníes. "Vamos a golpearlos con mucha fuerza porque ahora es nuestro turno. Saben que se avecina", declaró a la prensa en el Despacho Oval.

Pese a la contundencia de esas palabras, de momento EEUU solo ha confirmado haber destruido "decenas" de objetivos de la Guardia Revolucionaria Islámica, incluidos centros de mando e instalaciones de misiles y drones.

Según fuentes de Defensa a 'The Wall Street Journal', la línea dura del Mando Central estadounidense apostaría por golpear duro dos semanas, hasta paralizar la capacidad misilística del régimen de los ayatolás. Aunque, según las mismas fuentes de Defensa, el comandante en jefe aún sopesa una oleada más comedida para dar alguna oportunidad a la diplomacia.

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