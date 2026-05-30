EEUU vuelve a advertir a Europa y la OTAN: "No necesitamos más conferencias; necesitamos más capacidad de combate"

¿Qué ha dicho? El secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, ha aseverado que tanto los países europeos como todos los que conforman la Alianza Atlántica "tienen grandes decisiones que tomar".

Estados Unidos ha instado a sus aliados europeos y de la OTAN a aumentar su inversión militar, comparando su falta de compromiso con el esfuerzo de socios asiáticos como Corea del Sur. Durante un discurso en Singapur, el secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, enfatizó que las alianzas se miden por la capacidad de combate, no por conferencias. Hegseth elogió a Japón y Filipinas por entender que las asociaciones duraderas no se basan en ideales, y advirtió que Europa Occidental debe asumir más responsabilidad. Estas declaraciones se producen tras una reunión de la OTAN en Suecia, donde se discutió la necesidad de que Europa compense la retirada de tropas estadounidenses. La Alianza Atlántica celebrará una cumbre en Turquía para evaluar el aumento del gasto militar al 5% del PIB en diez años.

Estados Unidos sigue demandando más esfuerzo a sus aliados. Tanto es así que Pete Hegseth, secretario de Guerra de EEUU, ha aseverado que Europa y la OTAN "tienen grandes decisiones que tomar" y ha comparado su falta de inversión militar con la que sí están realizando sus socios asiáticos como Corea del Sur.

Durante un discurso en Singapur, Hegseth ha aseverado que "las alianzas no se juzgan por el número de banderas, sino por el número de formaciones militares". "No necesitamos más conferencias; necesitamos más capacidad de combate", ha afirmado precisamente durante el principal foro de seguridad y defensa de Asia, el Diálogo Shangri-La.

De hecho, el jefe del Pentágono ha ensalzado en su intervención a los aliados asiáticos de EEUU, entre ellos Japón y Filipinas, por haber "comprendido desde hace tiempo que la base de una asociación duradera no se fundamenta en valores idealistas", y posteriormente a Corea del Sur por el gasto en defensa que ha realizado. "Europa Occidental debería tomar nota" y aceptar que "la era en la que EEUU subvencionaba la defensa de las naciones ricas ha terminado; necesitamos socios, no protectorados", ha añadido.

Unas declaraciones que se producen después de que los ministros de Exteriores de OTAN se reunieran la semana pasada en Suecia y concluyeran que Europa tendrá que llenar el vacío que vaya dejando EEUU con la retirada de tropas de su territorio. En vísperas del encuentro de la Alianza, el presidente estadounidense, Donald Trump, había anunciado que enviaría a Polonia 5.000 soldados después de haber cancelado el despliegue de 4.000 previsto en ese país y ordenado la salida de otros 5.000 de Alemania.

Los cancilleres de la OTAN pidieron que Washington siga anclado en el seno de la organización, así como orden en el repliegue esperado, que según el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, no es una medida "punitiva", sino una respuesta a los "compromisos globales" de EEUU.

La Alianza Atlántica celebrará en julio una cumbre en Turquía, donde se espera que hagan un balance sobre cómo alcanzar el objetivo de elevar su gasto militar al 5 % de su PIB en diez años, planteado en la anterior cumbre aliada, el año pasado en La Haya.

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