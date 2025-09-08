Israel prohíbe la entrada al país de Yolanda Díaz y Sira Rego tras las medidas anunciadas por Sánchez

¿Qué ha dicho? El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha escrito un largo mensaje en sus redes sociales en el que acusa al Gobierno de España de "antisemitismo" y de "liderar una línea hostil antiisraelí" mediante "una retórica desenfrenada y llena de odio".

Israel ha respondido rápidamente al anuncio de sanciones del gobierno de Pedro Sánchez, prohibiendo la entrada de las ministras Yolanda Díaz y Sira Rego al país. El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, justificó la decisión por las acusaciones de Díaz de "crímenes de guerra" y las declaraciones de Rego calificando a Israel de "Estado genocida". Díaz expresó en Bluesky su "orgullo" por la prohibición, reafirmando su compromiso con los derechos palestinos. Saar criticó al gobierno español, tildando sus acciones de antisemitas y violentas, y cuestionó sus vínculos con regímenes como los de Irán y Venezuela.

Israel no ha tardado en responder al anuncio de sanciones por parte de Pedro Sánchez contra el país y el gobierno de Benjamín Netanyahu por el genocidio en la Franja de Gaza. El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirma que se ha prohibido la entrada en el país de las ministras Yolanda Díaz y Sira Rego por sus palabras contra Israel.

En el caso de Díaz, Saar explica que, en octubre de 2023, Díaz acusó a Israel de "cometer crímenes de guerra", recogiendo otras declaraciones hechas a lo largo de 2024 y 2025. En el caso de Rego, se recogen palabras de la ministra de Juventud e Infancia que se refería a Israel como un "Estado genocida".

Son estas palabras, sumadas a los anuncios hechos por el presidente del Gobierno, las que han llevado a Israel a prohibir la entrada a las dos ministras al país. Yolanda Díaz ha reaccionado a esta prohibición en su cuenta de Bluesky, admitiendo sentir "orgullo" de que "un Estado que perpetra un genocidio" prohíba su entrada tanto a ella como a Rego. "Vamos a seguir luchando por los derechos del pueblo palestino, le guste al señor Netanyahu o no", comenta Díaz.

"Israel informará a sus aliados de la conducta hostil del gobierno español y del carácter antisemita y violento de las declaraciones de sus ministros. Es importante que los aliados de Israel en todo el mundo comprendan la peligrosa naturaleza del actual gobierno en España", añade en su mensaje Saar.

"El activismo obsesivo del actual gobierno español contra Israel resulta sorprendente en el contexto de sus vínculos con gobiernos tiránicos y siniestros, desde el régimen de Hetul en Irán hasta el gobierno de Maduro en Venezuela", ha añadido.