Israel exige "castigos" por la publicación de una caricatura "antisemita" en 'The New York Times'

Israel ha exigido que haya castigos contra los responsables de la publicación de una caricatura considerada antisemita en 'The New York Times', por la que el diario neoyorquino se disculpó este fin de semana.

"Alguien debe rendir cuentas", dijo a los periodistas el embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, que enmarcó esa caricatura en una denuncia más amplia sobre el crecimiento del antisemitismo en Estados Unidos tras el tiroteo de este sábado en una sinagoga cerca de San Diego (California).

Según el diplomático, no se ha aprendido nada después de la matanza el pasado año en otra sinagoga en Pittsburgh (Pensilvania), el mayor ataque contra la comunidad judía en la historia reciente de EE.UU. "Hemos visto a miembros del Congreso estadounidense mostrarse abiertamente como antisemitas, acabamos de ver a 'The New York Times', una de las principales publicaciones del mundo, imprimir una caricatura política que podría haberse sacado de las páginas de 'Der Stürmer', el periódico de la propaganda nazi", denunció.

El 'Times' se disculpó por la publicación del dibujo, que apareció en su edición internacional y que fue fuertemente condenado por organizaciones judías. La caricatura mostraba al presidente de EE.UU., Donald Trump, como un ciego al que guiaba un perro con el rostro del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y con un collar con la Estrella de David.

Según el diario, un fallo en los procedimientos permitió que un editor publicase sin supervisión el dibujo, acompañando a una pieza de opinión. "Yo no estoy en posición de aceptar o no las disculpas, pero si alguien comete un error, debe rendir cuentas", dijo Danon, que insistió en que la publicación de algo así tiene "consecuencias".

El diplomático defendió que quienes participen en el antisemitismo "deben ser castigados", sea donde sea, para evitar que esta "intolerancia" vuelva a desembocar en violencia. Danon se expresó así antes de participar en un debate en el Consejo de Seguridad de la ONU, que se abrió con un minuto de silencio en memoria de las víctimas del tiroteo en la sinagoga de San Diego, done murió una persona y tres resultaron heridas, y de los al menos seis fallecidos que perecieron en un ataque en una iglesia protestante en Burkina Faso.