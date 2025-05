Israel acelera la masacre y la destrucción total de Gaza sin que nadie consiga ponerle freno

La situación en Gaza es crítica, con Israel bloqueando la entrada de ayuda humanitaria y destruyendo infraestructuras esenciales, acercándose a lo que muchos consideran una limpieza étnica. Desde el inicio de los ataques, 53.500 personas han muerto, y Naciones Unidas advierte que 14.000 niños podrían morir en 48 horas si no llegan alimentos y medicinas. Solo nueve camiones han entrado en Gaza, insuficientes para una población de dos millones. La comunidad internacional comienza a reaccionar: Reino Unido ha paralizado un acuerdo de libre comercio con Israel y la Unión Europea revisará su Acuerdo de Asociación, presionando a Israel para desbloquear la ayuda humanitaria. Países Bajos y otros países europeos exigen una revisión de las relaciones comerciales, destacando la violación del Derecho Humanitario Internacional por parte de Israel. Mientras tanto, se proponen sanciones dirigidas a los ministros de Netanyahu para intentar frenar la violencia.

La situación en Gaza cada vez es más insostenible. Israel mata de hambre a los gazatíes y destroza los lugares donde pueden atender a sus enfermos dando todos los pasos hacia una limpieza étnica. Desde que empezaron los ataques de Israel han muerto 53.500 personas en Gaza. Una terrible masacre de la que Europa ya no puede esconderse ni callar.

En las últimas horas un total de cero camiones de ayuda humanitaria han sido repartidos en Gaza. El caos es tal que este martes Naciones Unidas ha lanzado una alerta mundial: si no se empieza a suministrar ya mismo alimentos y medicinas en Gaza, 14.000 niños pueden morir en las próximas 48 horas.

Israel no da tregua ni en los hospitales

La desesperación es total entre los gazatíes. Padres y madres ven cómo sus hijos se mueren de hambre y no pueden hacer nada para salvarlos porque Israel no quiere que llegue la ayuda. "¿Dónde están los camiones que nunca llegan?". Es una de las preguntas que los gazatíes se hacen continuamente al no entender el por qué de este horror, muertos de hambre sin tener nada que comer.

La realidad es que dos meses y medio después del bloqueo mortal de Israel, tan solo han entrado nueve camiones en Gaza en las últimas horas. Pero de esos camiones, según indica Naciones Unidas, todavía no se ha podido repartir nada.

Los camiones están bloqueados. Israel no les ha permitido recoger los suministros para poder repartirlo entre la población que tanto los necesita. Ya lo avisó en su momento el ministro de Finanzas de Netanyhu, el ultra Smotrich: iban a permitir a permitir la entrada de lo mínimo de lo mínimo, aunque su deseo personal era que no entrara ni un grano de sal.

Aún así, la cantidad que repartiría Israel es irrisoria para una población de entorno a dos millones de gazatíes. Eso significa un camión de alimentos para cada 220.000 personas. Según Naciones Unidas, Netanyahu se ha comprometido a permitir el paso otros 100 camiones más. Aunque cumpliera su promesa, que ya es mucho creer, seguirá siendo insuficiente: antes del conflicto eran 600 los camiones que cada día cruzaban hacia la Franja.

Europa ya no puede mirar a otro lado

Israel mata de hambre a los gazatíes y destroza los hospitales, lugares donde pueden atender a sus enfermos. Solo en las últimas 24 horas, 87 personas han muerto y 290 han resultado heridas a consecuencia de bombardeos israelíes.

Desde que empezaron los ataques, las balas, las bombas y el hambre han arrancado la vida a 53.000 personas en Gaza. Una realidad ante la que este martes, al fin, ha habido dos pequeñas reacciones. Por un lado, Reino Unido ha dicho 'basta' apuntando donde más le duele a Netanyahu: al dinero. La negociación para el acuerdo de libre comercio entre los británicos e Israel, por ahora, está paralizado porque el gobierno considera que deben reaccionar ante lo que llaman "política atroz" de Israel en Gaza.

Por otro lado, este martes la Unión Europea también ha reaccionado ante Netanyahu. La alta representante en Política Exterior ha confirmado que van a revisar el Acuerdo de Asociación con Israel. Lo hacen a petición de varios países, entre ellos, España.

Un movimiento que ni va a ser rápido ni va a ser irreversible. Pero es evidente que el mero hecho de plantear el debate supone un giro de Bruselas ante las atrocidades de Netanyahu en Israel.

La comunidad internacional no puede proclamarse "horrorizada" y seguir tratando y comerciando con Israel como si nada, puesto que, ya sea por omisión, se apoya ese horror que amenaza con colapsar Gaza.

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares ha hecho hincapié en que "no podemos tolerar ni un minuto más lo que está ocurriendo". Por ello, la UE ha anunciado que se suma a la iniciativa espoleada por eurosocios como Países Bajos o España de abrirse a revisar el acuerdo comercial con Israel.

"Israel debe desbloquear la ayuda humanitaria"

La vicepresidenta de la Comisión y jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ha insistido en que, mientras tanto, Israel debe desbloquear la ayuda humanitaria porque "salvar vidas debe ser nuestra máxima prioridad".

Países Bajos ha asegurado que la UE tiene que dar "una señal fuerte" y por eso ha propuesto que la Comisión revise el artículo 2 del acuerdo bilateral de asociación con Israel. Ese artículo indica que "todas las relaciones entre Israel la UE están sujetas al respeto de los Derechos Humanos y los principios democráticos", y el ministro de Exteriores de Países Bajos insiste en que la actual estrategia israelí "va claramente contra el Derecho Humanitario Internacional".

Sin que se proponga romper el acuerdo, economistas internacionales señalan que es "el instrumento más significativo que tenemos los europeos para intentar frenar a Israel". Cualquier cambio les afecta más a ellos, aunque otros como Francia piden directamente sanciones. Por su parte, Suecia propone ir contra los "hombres del presidente", es decir, los ministros de Netanyahu, y dirigir las sanciones contra ellos con el objetivo de hacerles daño en el bolsillo y mostrarles que la "violencia solo engendra violencia".