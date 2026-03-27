Irán tira de creatividad en su propaganda sin olvidar el ataque a la escuela de niñas y agradece en sus misiles la posición de España junto a otros países

Los detalles En uno de los vídeos más impactantes, el presidente Donald Trump aparece capturado, interrogado y golpeado por un portavoz de la Guardia Revolucionaria. En la escena, generada con IA, se le obliga a insultarse a sí mismo.

Irán ha intensificado su campaña propagandística utilizando inteligencia artificial para crear vídeos impactantes con simbolismo y mensajes políticos. En uno de los más destacados, el presidente estadounidense Donald Trump aparece capturado y humillado, junto a Benjamin Netanyahu, en una narrativa que los presenta como culpables de agresiones contra Irán. Otro vídeo recrea el ataque a la escuela de Minab, simbolizando venganza con la sangre de las niñas fallecidas. La campaña incluye misiles con mensajes de agradecimiento a países como España, y muestra la capacidad iraní para superar defensas israelíes, combinando ideas de victoria y victimización. Además, los futbolistas iraníes homenajearon a las víctimas del bombardeo portando mochilas escolares antes de un partido.

Irán ha intensificado en las últimas horas su maquinaria propagandística con una serie de vídeos en los que mezcla inteligencia artificial, simbolismo y mensajes políticos directos. Todo ello, sin dejar de lado el recuerdo del bombardeo a la escuela de niñas de Minab, ocurrido hace un mes.

En uno de los vídeos más impactantes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aparece capturado, interrogado y golpeado por un portavoz de la Guardia Revolucionaria. En la escena, generada con IA, se le obliga a insultarse a sí mismo. En otro fragmento, se le muestra arrodillado frente a un demonio, acompañado por una representación del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en una narrativa que presenta a ambos líderes como responsables de la agresión contra Irán.

La campaña va un paso más allá con un vídeo especialmente duro en el que Teherán recrea el ataque a la escuela de Minab. Mediante inteligencia artificial, la sangre de las niñas fallecidas se convierte en un elemento simbólico de venganza contra Trump y Netanyahu, en unas imágenes diseñadas para impactar emocionalmente.

Asimismo, la Guardia Revolucionaria también ha recurrido este tipo de vídeos y en uno de ellos utiliza una estética similar a la de piezas de Lego para representar el conflicto, maquillando una guerra real. En otro, Irán idolatra el lanzamiento de misiles tras pulsar el temido botón rojo.

Estas piezas presumen de la capacidad iraní para superar los sistemas de defensa israelíes y muestran las consecuencias de los impactos, incluso sobre población civil. Todo ello dentro de una narrativa que combina la idea de victoria con la de victimización, en un intento de influir en la opinión pública.

Homenaje a las niñas fallecidas en Minab

Uno de los elementos más llamativos de esta campaña son los mensajes escritos a mano sobre los propios misiles. En ellos, Irán agradece el posicionamiento de varios países como Alemania, India, Pakistán y también España. Las imágenes, difundidas por medios afines al régimen, muestran el lanzamiento de estos proyectiles durante la última oleada de ataques contra bases israelíes y estadounidenses, incorporando estos mensajes como parte del relato propagandístico.

En cuanto al trágico ataque a la escuela de Minab, este sigue muy presente en la sociedad de Irán. Antes de un partido amistoso contra Nigeria, los jugadores de la selección iraní de fútbol aparecieron durante el himno nacional portando mochilas escolares entre sus brazos. Un gesto simbólico con el que quisieron rendir homenaje a las niñas fallecidas en el bombardeo del pasado 28 de febrero.

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