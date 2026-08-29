Irán reconoce que las sanciones de EEUU afectan gravemente a su economía y alerta de que "si continúan, aumentará la inflación"

¿Qué ha dicho? Masud Pezeshkian ha indicado que "las exportaciones e importaciones han caído entre un 25% y un 35%" y ha expresado que "el significado de esto es evidente para quienes entienden de economía".

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha admitido que las sanciones económicas de Estados Unidos y el bloqueo de puertos han afectado gravemente a la economía iraní, reduciendo las exportaciones e importaciones entre un 25% y 35%. En una entrevista, Pezeshkian advirtió que, de continuar las sanciones, la inflación, que ya alcanzó un 87,9% interanual, aumentará aún más. Washington intensificó el aislamiento económico de Irán con la operación 'Paria Económico'. Además, el bloqueo del estrecho de Ormuz ha complicado las importaciones y exportaciones de petróleo. Irán tacha estas sanciones de "terrorismo de Estado", mientras el descontento popular crece, alimentando protestas que han sido violentamente reprimidas.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha reconocido que la República Islámica se enfrenta a graves problemas por las sanciones económicas de Estados Unidos y el bloqueo de sus puertos y buques, que han hecho disminuir las exportaciones e importaciones del país persa "entre un 25% y un 35%", tal y como ha indicado el líder iraní, quien ha señalado que "el significado de esto es evidente para quienes entienden de economía".

Así, Pezeshkian ha expresado en una entrevista en la televisión estatal que "es evidente que hay problemas en la vida cotidiana de la gente", tras lo que ha advertido de que "si las sanciones continúan, la inflación aumentará".

La inflación interanual se situó en julio en el 87,9% y en alimentos y bebidas en el 128%, lo que provoca un continuo aumento de los precios.

La República Islámica lleva décadas sometida a sanciones económicas de Estados Unidos, pero esta semana Washington lanzó la operación 'Paria Económico' para aislar aún más financieramente al país persa y tratar de doblegarlo en la guerra que acaba de cumplir seis meses.

A ello se suma el cerco que Estados Unidos impuso a los puertos y buques iraníes en julio, cuando Teherán bloqueó de nuevo el estrecho de Ormuz. Ese bloqueo ha provocado que las exportaciones e importaciones iraníes hayan disminuido entre un 25% y 35% en los últimos meses, según Pezeshkian.

El mandatario también ha explicado que buena parte de las importaciones de su país llegaban por barco, pero ahora el país debe "buscar rutas alternativas, comprar a precios más altos y transportarlos a un coste mayor".

Las exportaciones de petróleo también se han visto afectadas, según Pezeshkian, aunque no ha dado más detalles al respecto. En este sentido, sí ha informado de que durante las semanas que estuvo en vigor el Memorando de Entendimiento firmado con Estados Unidos en junio Teherán exportó 90 millones de barriles de petróleo.

Califica las sanciones de "terrorismo de Estado"

Irán ha calificado las nuevas sanciones estadounidenses de "terrorismo de Estado" y "guerra económica" y ha llamado a otros países a no aplicarlas.

La mala situación económica alimenta el descontento popular y en los últimos años ha provocado protestas contra la República Islámica.

Precisamente, el alto coste de la vida provocó protestas a finales del 2025, en las que se pidió el fin de la República Islámica. Estas solo desaparecieron tras una dura represión en la que, según las autoridades iraníes, murieron 3.117 personas. No obstante, organizaciones de derechos humanos como la opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, elevan esa cifra a más de 7.000.

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