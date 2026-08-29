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El país, en shock

Los feminicidios golpean Italia: ocho mujeres asesinadas durante este verano, seis en solo tres días

Los detalles Esta cifra se ha producido pese a que el país transalpino ha aprobado una ley que castiga a los asesinos con cadena perpetua. "La Policía nos dice que tenemos que estar listas para huir, dejar nuestro trabajo, nuestros seres queridos, dejarlo todo y escondernos", dice la madre de una víctima.

Imagen de archivo de una manifestación feminista en Italia
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Los feminicidios están golpeando duramente este verano a Italia con ocho mujeres que han sido asesinadas en un periodo de tiempo tan corto. El país está en shock y de luto casi perpetuo después de unos meses de julio y agosto muy duros para la mujer.

"La Policía nos dice que tenemos que estar listas para huir, dejar nuestro trabajo, nuestros seres queridos, dejarlo todo y escondernos". Quien habla es la madre de Tania, una joven de 39 años que vivía un auténtico calvario y denunció en abril a su expareja después de que intentara estrangularla.

No lo consiguió esa vez, pero tuvo otra oportunidad el 15 de agosto, y en esa no falló: "A lo mejor suena muy obvio, pero desafortunadamente estamos en el siglo XXI y sigue ocurriendo que a las mujeres no se nos cree".

A Ornella también la mataron a palos. Su agresor la dejó medio muerta a las puertas del hospital.

Y todo ello pese a que Italia es uno de los cinco países en Europa donde recientemente se ha aprobado una ley que tipifica como delito el feminicidio y lo castiga con cadena perpetua.

Sin embargo, no parece que, de momento, asuste a los asesinos porque solo entre el 15 y el 18 de agosto fueron seis las mujeres asesinadas en el país transalpino: "En verano o en Navidad se pierden rutinas y hay mayor convivencia y pérdida control. En todo caso, la causa de que haya violencia de género es que hay hombres maltratadores y dispuestos a asesinar".

Además, las últimas cifras de la Unión Europea no son nada positivas: una de cada tres mujeres asegura haber sufrido violencia física o sexual desde los 15 años.

016, número contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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